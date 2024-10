A razão perturbadora pela qual Jeff Bezos quer fugir para Marte ou viver no espaço o mais rápido possível

A imagem de Jeff Bezos e das ações e usuários do Washington Post (uma de suas muitas empresas) caiu drasticamente após uma polêmica decisão do bilionário. O fundador da Amazon revelou que o meio de comunicação que dirige não tomará qualquer posição nas próximas eleições nos Estados Unidos.

Os meios de comunicação internacionais revelam que o Washington Post perdeu cerca de 200 mil assinantes desde que Jeff Bezos disse que não optariam por Donald Trump, do Partido Republicano, ou Kama Harris, do Partido Democrata.

Não tomar posição num processo eleitoral nos Estados Unidos é devastador para qualquer pessoa, e ainda mais se for influente na economia e no mundo corporativo. É por isso que a repórter da New Yorker, Sarah Larson, brincou dizendo que Jeff Bezos quer fugir para Marte ou viver permanentemente no espaço.

“Jeff tem motivos pessoais para querer ir a Marte… Não me sinto confortável em compartilhar quais são. Não há democracia no espaço”, disse a jornalista.

Jeff Bezos e seu desejo de viver no espaço

Lembremos que Jeff Bezos deixou seu cargo na Amazon, apesar de ser o maior acionista, para dedicar todas as suas energias à Blue Origin e crescer na corrida espacial privada. Continua vinculado à direção executiva do Washington Post, pois isso lhe confere a capacidade de influenciar a opinião pública.

No entanto, seu foco está em transcender a vida humana para o espaço. “Eu adoraria ver um bilhão de seres humanos vivendo no sistema solar”, disse Bezos a Fridman em uma entrevista que concedeu há quase um ano. “Se tivéssemos um bilhão de seres humanos, teríamos, a qualquer momento, 1.000 Mozarts e 1.000 Einsteins.”

“A única maneira de alcançar essa visão é com estações espaciais gigantes. “As superfícies planetárias são muito pequenas”, acrescentou naquela entrevista.

Então, com essa imagem negativa que sua decisão de não se posicionar lhe passou, sua vontade de sair certamente aumentará.