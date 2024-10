Inteligência artificial Claude agora pode usar um computador “como as pessoas fazem”

Se você já se preocupou em perder seu emprego para um robô, você pode querer sentar-se para isso. A startup Anthropic apresentou seu novo modelo de inteligência artificial chamado “Claude”. O que há de especial nisso? Bem, você pode usar a tela do computador, o mouse e o teclado virtual “exatamente como uma pessoa faria”, de acordo com o material promocional.

Você está preocupado que a IA tome seu trabalho? Bem...

Em um vídeo de demonstração, o pesquisador Sam Ringer mostra Claude realizando tarefas bastante comuns, como inserir dados. A IA usa capturas de tela de um desktop Mac, encontra as informações relevantes e envia formulários. Vamos lá, as tarefas típicas que os funcionários realizam nos escritórios todos os dias. Claro, Ringer esclarece que este é apenas um “exemplo representativo”. Não se sabe quanto do vídeo foi editado, mas a ideia é que Claude esteja aqui para “trabalhar”.

Teste no mundo real… ou melhor, virtual

Uma versão prévia da API Claude 3.5 já está disponível para teste. E foi isso que fez Ethan Mollick, professor da Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Mollick decidiu testar Claude jogando Universal Paperclips, um jogo de cliques com um toque de ficção científica. Ele disse à IA: “Win” e depois recostou-se para observar Claude fazer sua mágica.

Ele ganhou o jogo? Hum... mais ou menos

Claude conseguiu entender o objetivo do jogo interpretando a interface e então começou a usar tentativa e erro para tentar vencer. Ele manipulou preços, fez alguns testes A/B (como um jogador humano faria), mas não terminou de otimizar o processo. Ele encontrou alguns loops lógicos que o impediram de progredir e, após algumas falhas na máquina virtual, ele não completou o jogo de horas. Mas ei! A IA se manteve muito bem.

O mais interessante é que, com um empurrãozinho do operador humano – “você é um computador, use suas habilidades” – Claude escreveu alguns códigos básicos para automatizar parte do processo. Sim, uma IA escrevendo código virtual para jogar um jogo virtual. Aqui estamos entrando no território da Origem, embora com um final bastante simples.

Os clipes de papel universais venceram? Não exatamente…

Claude declarou que tinha “vencido” dentro das limitações do jogo, mas a verdade é que não conseguiu atingir o verdadeiro objetivo final. No entanto, o simples facto de poder identificar um alvo e avançar quase sem intervenção humana é bastante impressionante. Vale a pena ler a análise completa do professor Mollick.

O que o professor diz? “[Claude] foi flexível diante da maioria dos erros e persistente”, escreveu Mollick. “Ele fez coisas inteligentes, como testes A/B e, o mais importante, simplesmente concluiu o trabalho. Funcionou por quase uma hora sem interrupções.” Nada mal para uma IA.

Claude AI da Anthropic está disponível gratuitamente na web e como aplicativo para iOS e Android. Ele pode responder perguntas sobre imagens e documentos de texto, mas se você quiser acessar recursos avançados (incluindo a versão 3.5), precisará da conta Pro, que custa US$ 20 por mês. Os clientes da Anthropic incluem grandes nomes como Notion, Intuit (criadores do TurboTax) e Zoom.