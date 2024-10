Arqueólogos mexicanos encontram tesouros valiosos nos destroços de navio inglês que naufragou há mais de 200 anos

Um pescador navegando pelas águas do Caribe mexicano se deparou com os restos de um navio naufragado sem saber que havia feito um achado arqueológico histórico. Notificou as autoridades nacionais do país centro-americano e quando investigaram as profundezas do mar, constataram que se tratava de um navio britânico que naufragou há mais de 200 anos.

ANÚNCIO

Segundo informa o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH), os restos do navio naufragado estavam numa região chamada Banco Chinchorro e coloquialmente apelidada de Quitasueños, conhecida pelos seus abundantes recifes, que são um pesadelo para grandes embarcações.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Está localizada em um recanto do estado de Quintana Roo, conhecido por suas praias pitorescas e paradisíacas. A região também é conhecida por ter sido uma verdadeira guilhotina de navios, durante a época colonial. Eles contam a descoberta dos restos deste navio inglês como o número 70.

Os cientistas do INAH batizaram este barco de “Manuel Polanco”, em homenagem ao pescador que o encontrou enquanto navegava pelo Caribe do México.

Navio naufragado

Os tesouros do navio inglês

De acordo com um artigo da Infobae, os arqueólogos do INAH conseguiram identificar partes do navio, como um canhão, lingotes de ferro e uma âncora. Essas três peças representam pistas muito importantes para começar a traçar que tipo de navio era e seu nome original, segundo registros que devem estar em institutos arqueológicos e de história da Grã-Bretanha.

As três peças representam um tesouro cultural e científico incalculável para o patrimônio da humanidade.

Infelizmente, os restos da madeira não foram bem preservados para poder identificar exatamente que tipo de navio se tratava. As peças dão a indicação de que se tratava de um navio utilizado para fins militares e comerciais. Os cálculos dizem que teria sido utilizado entre finais dos séculos XVIII e XIX.