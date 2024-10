Google Meet integra uma nova função que deixará vários usuários felizes

O Google Meet lançou uma nova atualização que permite aos participantes da reunião mostrar seus pronomes em videochamadas. Essa funcionalidade, agora disponível para a versão web da ferramenta de videoconferência, exibirá os pronomes dos usuários em seus blocos de vídeo, desde que os tenham configurados em suas contas Google.

Como funciona o recurso de novos pronomes?

Para que os pronomes apareçam nas videochamadas, os administradores da conta do Google Workspace precisarão ativar esse recurso. Atualmente, apenas usuários de assinaturas do Google Workspace – incluindo usuários dos planos Business e Education – terão acesso a essa funcionalidade, deixando de fora os titulares de contas individuais, que não poderão usar esta opção por enquanto.

Uma vez ativado, os usuários poderão definir seus pronomes acessando a página “Sobre mim” em sua Conta do Google, onde poderão selecionar pronomes de uma lista predefinida ou criar uma lista personalizada. Além disso, você precisará definir a visibilidade como “Qualquer” para que os pronomes apareçam corretamente nas reuniões.

Pronomes em todo o ecossistema do Google

A implementação de pronomes no Google Meet faz parte de um esforço maior do Google para incentivar a inclusão em suas ferramentas de trabalho. Os pronomes também estão disponíveis em outros aplicativos do Google, como Agenda, Chat, Documentos e Gmail, tornando mais fácil para as pessoas se referirem corretamente a colegas e contatos em todo o ecossistema do Google.

Apenas para a versão Web?

Embora o recurso de pronomes esteja disponível apenas na versão web do Google Meet no momento, os usuários também podem definir seus pronomes em dispositivos móveis. Isso sugere que o Google poderia estar desenvolvendo mudanças na interface do usuário para permitir que os pronomes sejam exibidos de forma eficiente em telas menores, embora isso não tenha sido confirmado oficialmente.

Por que essa funcionalidade é importante?

A atualização dos pronomes no Google Meet não apenas promove um local de trabalho inclusivo, mas também é uma parte crítica da abordagem do Google para se manter atualizado com a concorrência.

A empresa lançou recentemente outros recursos inovadores, como suporte para mensagens de vídeo no Chat e transcrição de mensagens de voz, demonstrando seu compromisso em melhorar continuamente suas ferramentas de colaboração.

O Google incentiva os usuários a manterem seus pronomes atualizados nas configurações, ajudando a criar ambientes de trabalho mais respeitosos e inclusivos.