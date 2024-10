A descoberta arqueológica que pode mudar a história de um misterioso ritual praticado no Egito

O Egito tem mais de um milhão de metros quadrados de território. É verdadeiramente impressionante que cada centímetro da sua extensão represente um marco importante para a humanidade. Recentemente, arqueólogos que trabalham em um dos sítios mais importantes do país se depararam com uma descoberta que pode mudar a história de um misterioso ritual praticado há 2.500 anos.

Uma equipe de arqueólogos que realizava escavações protegidas na cidade de Diametta encontrou 63 tumbas, nas quais havia todo tipo de artefatos que foram usados há 2.500 anos. Moedas, roupas, joias de ouro e peças de luxo utilizadas pelos faraós se destacam entre os achados deste local.

Diametta é uma cidade localizada no extremo norte do Egito. Completamente oposto à capital, Cairo, que fica no sul do país. Para chegar à cidade onde foi feita a descoberta é necessário percorrer um percurso de 238 quilômetros, que pode ser concluído em pouco mais de 3 horas.

Destaca-se a distância de Diametta ao Cairo, para entender a separação das Pirâmides, que geralmente estão relacionadas a qualquer descoberta arqueológica.

Neste caso, foram encontrados 63 túmulos, com questões relacionadas aos faraós, numa região próxima à costa do Mar Mediterrâneo.

As 63 tumbas encontradas no Egito

Um relatório do Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito diz que devido a este trabalho arqueológico foi possível descobrir qual foi o papel da cidade no comércio exterior do Egito, já que esta cidade, perto da costa do Mediterrâneo, é atravessada por um rio chamado Ramo Damietta, ao longo do qual navegam os navios com mercadorias.

As descobertas são recentes. Na verdade, eles ainda estão sujeitos a análise e investigação. No entanto, após um relatório preliminar, as autoridades egípcias fizeram os primeiros anúncios em 23 de julho.

Tumbas em Dimietta, Egito - Ministério do Turismo e Antiguidades de Egito

Encontrando 63 tumbas ao mesmo tempo, novos dados são revelados sobre as práticas funerárias de civilizações antigas.

A CNN relata que nos 63 túmulos foram encontrados amuletos que se acredita serem de proteção aos mortos e estátuas de ushabti, artefatos que também têm o objetivo de acompanhar os falecidos na vida após a morte. Dentro de um vaso de cerâmica havia 38 moedas de bronze e alguns itens de ouro.

Tudo o que foi encontrado remonta a uma data calculada entre os anos 664 e 525 AC. c.

“Pelo tipo de objetos, principalmente os amuletos de ouro, você pode perceber que era uma necrópole rica e que, obviamente, a cidade a que pertencia tinha uma grande (estratificação) social (a hierarquia das pessoas em uma sociedade que). é determinado com base em fatores sociais e políticos)”, disse a professora universitária de Egiptologia, Salima Ikram, da Universidade Americana do Cairo, que, embora não tenha participado da expedição, teve acesso aos resultados.