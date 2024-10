Gemini melhora a integração com seu celular: agora pode enviar mensagens e receber ligação com o celular bloqueado

O Google continua integrando seu assistente de inteligência artificial Gemini Live em dispositivos Android, adicionando a capacidade de fazer chamadas e enviar mensagens mesmo quando o telefone está bloqueado. De acordo com um relatório da Android Authority, baseado em trechos de código ainda não publicados, esta atualização solidificaria o Gemini como o substituto definitivo do Google Assistant.

ANÚNCIO

Controle total mesmo com seu telefone bloqueado

Um dos principais recursos do Gemini Live é a capacidade de controlar seu telefone enquanto ele está bloqueado. Atualmente, você pode fazer perguntas à IA e conversar com Gemini quando seu telefone estiver bloqueado, mas apenas o Google Assistant pode fazer chamadas ou enviar mensagens sem desbloquear o dispositivo. No entanto, o código recém-descoberto sugere que o Gemini também terá esse recurso em breve.

Imagens de código revelam que a configuração do Gemini incluirá um switch para ativar a opção de enviar mensagens ou fazer chamadas de dispositivos bloqueados. Assim que esse recurso for ativado, os usuários poderão solicitar à IA que envie mensagens ou faça chamadas sem precisar desbloquear o telefone.

No entanto, a visualização de respostas que incluam informações pessoais, como mensagens de texto, exigirá o desbloqueio do dispositivo por motivos de segurança.

O maior atrativo desse recurso é a possibilidade de usar o telefone no modo viva-voz, ideal em situações como quando você está dirigindo ou realizando tarefas que não permitem manipular o aparelho.

Mudanças na interface do Gemini

Além dos novos recursos, o código também indica algumas mudanças cosméticas na interface do Gemini. Por exemplo, a caixa de texto flutuante se expandirá verticalmente para que os usuários possam ver todo o texto inserido. Além disso, as extensões Gemini serão organizadas por categorias, facilitando a navegação e o acesso aos diversos recursos.

Quanto aos comandos de exemplo, o código mostra que haverá menos exemplos disponíveis por categoria: um em vez dos três atuais.

ANÚNCIO

Avanços na estratégia de IA do Google

Embora essas melhorias possam não parecer surpreendentes, elas sinalizam o claro progresso do Google em sua estratégia de IA, especialmente seu objetivo de tornar o Android o núcleo das capacidades do Gemini. Esta medida faz parte do esforço do Google para se manter competitivo em relação à Apple, que lançou recentemente o seu próprio assistente de IA, o Apple Intelligence.

Com o aumento da concorrência no mundo da IA móvel, o Google está experimentando novos recursos para garantir que o Gemini continue sendo uma ferramenta poderosa em dispositivos grandes e pequenos.