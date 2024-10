Finalmente, os táxis voadores podem decolar, de acordo com as últimas regras da FAA

A Administração Federal de Aviação (FAA) anunciou novos regulamentos há muito aguardados para veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOL), também conhecidos como “táxis voadores”, que a agência afirma serem um passo crucial em direção à era dos “táxis voadores”. viagens aéreas do futuro.”

Um novo tipo de aeronave

Esses veículos, que a FAA descreve como aeronaves de “elevação motorizada”, representam a primeira categoria inteiramente nova de aeronaves desde a introdução dos helicópteros em 1940. Os eVTOLs são projetados para serem usados em uma variedade de serviços, incluindo táxis aéreos, carregamento de entrega e resgate. e operações de recuperação.

O administrador da FAA, Mike Whitaker, explicou a importância deste novo regulamento: “Esta regra histórica abrirá caminho para a mobilidade aérea avançada em grande escala no futuro”. A nova aeronave motorizada de decolagem será essencial para a construção da próxima fase do transporte aéreo, permitindo que as aeronaves decolem e pousem verticalmente como um helicóptero e depois voem como um avião durante o voo de cruzeiro.

Regras para um futuro aéreo

Os novos regulamentos, publicados hoje, incluem orientações específicas para a formação de pilotos, bem como requisitos operacionais sobre altitudes e visibilidade mínimas. Essas regras são necessárias devido às características únicas dos eVTOLs, que combinam a manobrabilidade de um helicóptero com as capacidades de voo de um avião.

A FAA afirma que as suas regras são o resultado de um processo de anos que incluiu a criação de um novo quadro para a certificação, formação e manutenção destas aeronaves. A agência espera que essas regras facilitem a integração segura das tecnologias eVTOL no espaço aéreo dos EUA.

Críticas e Resposta aos Regulamentos

O processo de criação destas normas não foi isento de críticas. Alguns grupos industriais consideraram inicialmente as regras demasiado rigorosas e propuseram uma abordagem baseada no desempenho, em vez de criar uma nova categoria de aeronaves motorizadas de descolagem. No entanto, a FAA afirma que os seus regulamentos finais abordam estas preocupações, mantendo ao mesmo tempo os elevados padrões de segurança pelos quais a agência é conhecida.

Whitaker enfatizou que a segurança continua sendo a principal prioridade: “Esta regra final fornece a estrutura necessária para que aeronaves motorizadas de decolagem operem com segurança em nosso espaço aéreo”. As regras também estabelecem um Regulamento Federal Especial de Aviação (SFAR), que introduz novos requisitos para facilitar a certificação de pilotos e instrutores.

O Caminho para o Futuro

Embora atualmente não existam aeronaves eVTOL em operação comercial nos Estados Unidos, diversas empresas estão caminhando para a certificação. Joby Aviation e Archer são duas das empresas que trabalham há anos para obter os certificados FAA necessários.

A Joby Aviation elogiou a divulgação dos regulamentos, com o seu CEO, JoeBen Bevirt, afirmando que estas regras irão garantir que “os Estados Unidos continuem a liderar o desenvolvimento e a adoção de voos limpos”. A publicação antecipada das normas, antes do previsto, reflete o empenho e coordenação da equipa responsável pelo seu desenvolvimento.

Os novos regulamentos da FAA marcam um marco importante para a indústria eVTOL. Com a chegada desses veículos, espera-se que as viagens aéreas urbanas e as operações de resgate entrem em uma nova era, com tecnologias que prometem transformar o transporte aéreo nos próximos anos. A chave agora será garantir que a adopção destes veículos mantenha os mais elevados padrões de segurança e eficiência.