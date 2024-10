Como escrever com letras azuis no WhatsApp: passos simples para utilizar em suas mensagens

O WhatsApp possui diversas opções que nos permitem modificar a fonte de nossas mensagens e nos ajudam a nos comunicar melhor, como usar negrito, itálico, monoespaçado e tachado.

No entanto, o aplicativo de mensagens Meta ainda não possui um recurso que permite aos usuários alterar a cor ou a fonte que usam para conversar com seus contatos.

Felizmente para quem mal pode esperar que a empresa de tecnologia adicione esta ferramenta, existem vários truques que permitem modificar o tom, o tamanho e o estilo da tipografia.

Se você tiver interesse, a seguir indicaremos o passo a passo que você deve seguir para escrever em grandes letras azuis no aplicativo. Existem dois métodos para conseguir isso e ambos são extremamente fáceis.

O passo a passo para escrever com letras azuis no WhatsApp

Escrever com letras azuis no WhatsApp pode ser feito com a ajuda de sites e aplicativos de terceiros; Porém, por enquanto, esta fonte é incompatível com o sistema iOS ou macOS.

Quer saber como consegui-lo? Continue lendo para aprender o passo a passo que você deve seguir para começar a usar os dois sistemas que existem para isso, segundo o site Xataka.

Letras azuis no WhatsApp com páginas da web

Se você quiser usar letras azuis no WhatsApp ocasionalmente, a melhor maneira é usar símbolos Unicode. O processo para fazer isso é o seguinte:

Acesse um site de símbolos de fonte como Instafonts.io. Escreva o texto que deseja colocar em letras grandes e azuis. Copie o resultado para a fonte desejada e cole no WhatsApp.

Letras azuis no WhatsApp com aplicativos

Agora, se você quiser escrever em letras grandes e azuis o tempo todo, será muito mais prático por meio de um aplicativo. Abaixo, explicamos como fazer: