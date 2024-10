Cientistas encontram ovos de dinossauros com 80 milhões de anos enterrados na zona rural da China

Uma equipe de cientistas na China encontrou um exemplar de ovo de dinossauro, que segundo cálculos existe há 80 milhões de anos. Ele foi enterrado em uma área rural do gigante asiático e mede menos de 3 cm, diâmetro que marca um recorde como o menor já encontrado, superando o que era de 3,30 cm de anos atrás.

“A disposição irregular dos ovos, a ornamentação nodular e em forma de verme, combinada com a espessura da casca, significava que não se pareciam com nenhum outro dinossauro predador conhecido”, relatou o Daily Mail, com base no relatório científico.

A descoberta tem um enorme significado para a ciência, pois poderá revelar luz sobre os hábitos reprodutivos e a diversidade de espécies dos dinossauros. O espécime em uma zona de construção em Meilin, cidade que fica no perímetro da cidade de Ganzhou. Os cientistas ficam maravilhados, pois no local havia um ninho muito estranho e intacto, com os seis exemplares bem preservados.

Ovos de dinossauro

Os cientistas que encontraram os ovos de dinossauro são da Universidade Chinesa de Geociências. Eles recuperaram as peças pré-históricas em 2021, mas passaram todos esses anos analisando os espécimes em laboratório, para poder determinar que se tratavam de ovos de dinossauro.

Han Fenglu, professor associado de paleontologia de vertebrados no CUG, relatou que os ovos eram de pequenos terópodes, uma espécie de dinossauros carnívoros e predadores que inclui o conhecido Tiranossauro Rex, informou o Daily Mail.

Embora a descoberta tenha sido feita há três anos, os resultados e conclusões da descoberta foram publicados na semana passada na prestigiada revista Historical Biology.

“Esta descoberta aumenta a diversidade de ovos de dinossauros no Cretáceo Superior e é significativa para a nossa compreensão da evolução dos terópodes no Cretáceo Superior”, disseram os especialistas.