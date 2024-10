Olá velho viajante! Veja as imagens do cometa que nos visita depois de 80 mil anos

O cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, ou simplesmente Tsuchinshan-ATLAS, está visitando nossa vizinhança galáctica. Após 80 mil anos de ausência, a impressionante rocha estelar passa pelo nosso céu com seu rastro brilhante.

Por isso recorremos às redes sociais para resgatar as melhores e mais criativas imagens, tiradas por astrônomos, entusiastas ou simples espectadores que captaram a passagem do cometa.

Ver esta estrela rochosa cruzando o céu é uma experiência única na vida. Então, reserve um momento para ver essas fotos deslumbrantes, e se você tiver céu limpo e pouca poluição luminosa, saia e veja esse espetáculo astronômico.

Tsuchinshan-ATLAS visto de Cerdanya - Gael Piguillem

Tsuchinshan-ATLAS vista de Stonehenge

O cometa C/2023 A3 foi descoberto em 2023 e os astrônomos que calcularam sua velocidade e trajetória acreditam que ele orbita nosso Sol a cada 80 mil anos. Isto significa que a última vez que foi visível no nosso céu, a Terra era habitada por Neandertais, explica o Daily Mail.

Quem pode ver o cometa?

Estimativas científicas dizem que foi criado na nuvem de Oort e que a sua idade é semelhante à da própria Terra, cerca de 4,5 mil milhões de anos. Este cometa será visível em todo o mundo. Sua passagem luminosa, para que você nem precise de binóculos, estará ativa até sexta-feira, 25 de outubro.

“O próprio cometa vem de uma parte extremamente distante do nosso sistema solar, um lugar chamado nuvem de Oort. Ele contém muitos vestígios da formação do sistema solar. De vez em quando, um desses pedaços de detritos será empurrado para mais fundo no sistema solar, onde poderá terminar numa órbita muito, muito longa. Essas órbitas podem durar períodos extraordinariamente longos, milhares de anos. “Estima-se que, se este cometa em particular estiver numa órbita estável, a sua última viagem ao interior do sistema solar ocorreu há cerca de 80.000 anos”, disse o Dr. Gregory Brown, oficial sénior de astronomia pública do Observatório Real de Greenwich, de acordo com o Daily. Correspondência.