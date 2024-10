IA será mais inteligente que os humanos: Meta afirma que isso acontecerá num futuro próximo

Apesar dos avanços surpreendentes na inteligência artificial (IA), esta tecnologia ainda está longe de corresponder à capacidade de pensamento humano, de acordo com Yann LeCun, uma das figuras mais proeminentes na área.

IA pode pensar como nós, mas há um caminho a percorrer

LeCun, vice-presidente e diretor científico de inteligência artificial da Meta, afirma que os atuais sistemas de IA, por mais sofisticados que pareçam, carecem de uma compreensão profunda do mundo que os rodeia. Esses sistemas, explica ele, são como máquinas que podem executar tarefas específicas com eficiência, mas sem compreender o significado por trás delas.

“É como comparar um carro a um motorista humano”, diz LeCun. “O carro pode se mover rapidamente, mas não tem um destino claro nem entende o ambiente em que está se movendo.” Os modelos atuais de IA, como chatbots e geradores de imagens, funcionam identificando padrões em grandes quantidades de dados, mas não possuem uma representação mental do mundo, o que os impede de compreender verdadeiramente o conteúdo que processam.

Para que a IA se compare à inteligência humana, será necessário desenvolver sistemas que possam construir um “modelo do mundo”, isto é, uma representação mental do seu ambiente. Isto permitiria à IA antecipar as consequências das suas ações, tomar decisões mais informadas e agir de forma mais autónoma.

Embora LeCun esteja otimista quanto ao futuro da IA, ele adverte que esse marco ainda estará a pelo menos dez anos de distância. O desenvolvimento de sistemas de IA capazes de compreender o mundo de uma forma semelhante à dos humanos exigirá avanços significativos em áreas como a aprendizagem automática e a representação do conhecimento.

Os avanços no desenvolvimento da IA que já estão a transformar numerosos setores são inegáveis, no entanto, é crucial enfrentar os desafios éticos e regulamentares colocados por esta tecnologia, especialmente em constante evolução; À medida que a inteligência artificial se torna mais sofisticada, será necessário estabelecer normas claras para garantir o seu desenvolvimento e utilização responsáveis.