Seu parceiro espiona você no WhatsApp? Veja como você pode saber se isso está acontecendo

A desconfiança nos relacionamentos pode gerar uma grande insegurança e acabar acreditando no pior, desconfiando da fidelidade do nosso parceiro. Ou embora nem todos tenham chegado a um lugar tão extremo, entre tantos lugares onde você pode fazer login, mais de um teve a insegurança de que outra pessoa estivesse lendo suas conversas. Se você tiver dúvidas se alguém está acessando sua conta do WhatsApp sem sua permissão, você pode descobrir desta forma simples.

ANÚNCIO

É assim que você pode saber se outra pessoa vê seu WhatsApp

O WhatsApp, como um dos aplicativos de mensagens mais populares, oferece ferramentas de segurança que permitem aos usuários monitorar o acesso às suas contas. Um desses recursos é a lista de dispositivos vinculados, que mostra todos os telefones ou computadores conectados à sua conta.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Para acessar essas informações, abra o WhatsApp no seu celular e vá em configurações. No Android, você encontrará as configurações nos três pontos verticais localizados no canto superior direito. No iPhone, você precisa procurar a aba “Configurações”.

Uma vez dentro das configurações, procure a opção “Dispositivos vinculados”. Selecioná-lo exibirá uma lista detalhada de todos os dispositivos onde você está conectado com sua conta do WhatsApp. Esta lista inclui o nome do dispositivo, sua localização aproximada e a última vez que foi usado.

Se você olhar a lista e encontrar um dispositivo que não reconhece, é um sinal claro de que alguém está acessando sua conta sem sua autorização. Nesse caso, é melhor sair desse dispositivo imediatamente. Para isso, basta selecionar o dispositivo desconhecido na lista e escolher a opção “Sair”.

Além de detectar possíveis casos em que alguém esteja espionando você, garantir dispositivos vinculados permite garantir a segurança de suas informações pessoais. Ao sair de dispositivos desconhecidos, você reduz o risco de alguém acessar suas conversas, fotos ou qualquer outro tipo de conteúdo que você compartilha através do WhatsApp.