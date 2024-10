Suplementos em forma de goma: há cada vez mais e é uma ideia tão boa quanto revolucionária

Talvez tenha começado mais cedo? Mas a história da TopGum, empresa israelense que nasceu como uma fábrica de doces e agora cria suplementos customizáveis em forma de gomas, é uma das mais conhecidas desse fenômeno. A TopGum foi criada em 2004, ano em que começou a atuar com sucesso na indústria de doces e confeitaria, tornando-se uma empresa líder internacional. Mas há cinco anos a empresa israelense entrou no mercado de suplementos e agora desenvolveu uma linha de gomas nutracêuticas personalizáveis em sabor, formato e cor, formuladas quase sem açúcar.

ANÚNCIO

Nos últimos tempos, as gomas têm ganhado espaço no mundo dos suplementos, pois tanto adultos como crianças têm mais facilidade em ingeri-las, por serem adaptáveis e agradáveis ao paladar. Para quem não tolera (ou melhor, não toleramos) tomar comprimidos, esta solução tem sido perfeita.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Gomas Foto: iStock

E gomas para quê?

Buscando informações sobre isso, com nosso amigo Google e nosso amigo AI, encontramos o Yummy Life. Sobre “o que são”, respondem que as gomas “são cuidadosamente formuladas com ingredientes de alta qualidade, como vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais, que são facilmente absorvidos pelo organismo”. “Quando consumidos, proporcionam um método saboroso e prático para complementar a dieta e melhorar a saúde geral”, acrescentam. Cada país deve ter autorização da autoridade e não se esqueça: não são doces, são um suplemento.

Yummy Life

Uma das categorias mais comuns desse tipo de goma costuma ser a de “beleza”. No caso do Yummy Beauty, ele é formulado com ingredientes naturais que promovem o crescimento e fortalecimento dos cabelos, pele e unhas. Aprimorado com Biotina, vitamina A, E e B12. Levando para o campo da saúde, é preciso dizer que a combinação de biotina, vitamina A, E e B12 é fundamental para manter unhas e cabelos saudáveis, enquanto as vitaminas A e E são antioxidantes essenciais para uma pele mais brilhante. Por sua vez, a vitamina B12 também fornece algo muito importante: protege o corpo, melhorando os níveis de colesterol e fortalecendo as defesas.

Gomas e saúde - IA Gemini

Dormir e relaxar também é algo “muito procurado na internet” quando se trata de relacionar essa busca a esse formato de suplementos de goma. Por exemplo, no caso do Yummy Sleep, combina L-Triptofano: Precursor da melatonina, Magnésio: Relaxante muscular, Vitamina B6: Facilita o sono e Zinco: Promove um sono reparador. Enquanto sua versão “Calm” contém Chá Azul: melhora o humor, Biotina: Fortalece cabelos e unhas, Sulfato de Magnésio: Acalma e relaxa e Vitamina B6: Ajuda no desenvolvimento normal do cérebro e mantém o sistema nervoso e o sistema imunológico saudáveis.

Uma maneira “mais amigável”

Conversamos com a nutricionista Natalia Díaz que destaca que “às vezes é difícil adicionar novos alimentos à rotina das pessoas e há certos elementos que se tornam mais complexos de adicionar”. “Essa coisa das gomas vem crescendo e nos permite adicionar vitaminas e nutrientes com facilidade e sem rejeição”, conta. Não só pela adição de alimentos diferentes, “mas tem gente que não tolera muito os comprimidos, e o formato de cápsula, que antes era o mais comum, pode incomodar”, acrescenta.

ANÚNCIO

Para Díaz, esta é uma forma mais amigável até para as crianças. “Consulte sempre um profissional para se aconselhar, mas por exemplo as gomas também podem ser uma boa ferramenta para dar vitaminas às crianças, obviamente consultando o pediatra”, conta a nutricionista.

Arquivo - Imagem de medicamentos genéricos AESEG - Arquivo (JOSÉ A. GARCÍA SÁNCHEZ)

Outras gomas para a saúde

Além do exemplo “local” que encontramos com o Yummy, queríamos investigar como está o fenômeno no mundo, levando em conta o exemplo inicial, mas ver o quanto isso se generalizou e que outras soluções de saúde vêm em goma forma.

Encontramos um exemplo interessante da UVM do México, onde estudantes de Nutrição daquela universidade criaram uma goma que ajuda a prevenir doenças crônico-degenerativas como câncer, diabetes e hipertensão. Publicada pela Milenio, a mídia destaca que a fórmula foi feita à base de ágar-ágar e enriquecida com probióticos Natto, derivado de soja enriquecido com a bactéria Bacillus subtillis.

Gomas saudáveis e com 60% menos açúcar? Já estão se tornando realidade Gomas saudáveis e com 60% menos açúcar? Já estão se tornando realidade

Alexis Andrey, Jennifer Naif, Edgardo Martínez e Celeste Puentes apresentaram o projeto no Quinto Encontro Nacional de Nutrição e QFBT. O Natto possui potenciais benefícios para doenças crônico-degenerativas, porém, por não ter cheiro e aparência bons, seu consumo não é muito bem aceito. Por outro lado, o ágar-ágar é um agente gelificante extraído de algas. É de origem vegetal e ajuda a restaurar a microbiota intestinal.

Gomas e saúde - IA Gemini

Com a combinação dessas substâncias, os pacientes que consumirem as gomas poderão ter benefícios na sua regeneração digestiva e absorver melhor os nutrientes do seu corpo.

Sorvete O sorvete, essa sobremesa cotidiana que todos amamos, é, na verdade uma pequena obra de alquimia e tecnologia que continua se desenvolvendo, mas sem perder sua essência original (Imagen creada por la IA Copilot)

Outras soluções “doces” para a saúde: sorvete

Congelado. Alunos da mesma UVM, da Universidade do Vale do México, prepararam um sorvete à base de garambullo, um cacto com baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, informou a instituição. É um sorvete pensado para quem sofre de diabetes e teve que abandonar esse alimento.

O produto é adoçado com inulina, substância ou corante extraído da planta ínula e que possui propriedades curativas, além de fazer parte da fibra alimentar. Aparentemente, o campo das “guloseimas” mas criadas com os ingredientes corretos, podem se tornar aliadas da saúde.