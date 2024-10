Agora você pode ir para o espaço: foi criada a primeira estação espacial privada do mundo

Ao contrário do que se acredita, a vida no espaço não é de todo uma experiência cheia de luxos como os filmes costumam mostrar, costuma ser bastante austera. Os astronautas da NASA descreveram a Estação Espacial Internacional (ISS) como um lugar claustrofóbico, com espaços pequenos e comodidades mínimas. No entanto, uma nova era de viagens espaciais pode estar prestes a começar.

A empresa americana Vast apresentou Haven-1, a primeira estação espacial privada do mundo, projetada com o objetivo de oferecer um nível de conforto nunca antes visto no espaço. Ao contrário da ISS que está equipada com salas apertadas e equipamentos básicos, esta nova criação promete um ambiente mais acolhedor e sofisticado.

O design de interiores do Haven-1, obra do renomado designer Peter Russell-Clarke, foi concebido para criar um espaço funcional e esteticamente agradável. Os interiores em madeira de bordo e as superfícies macias e acolchoadas proporcionam um ambiente quente e reconfortante, muito diferente do ambiente frio e metálico da ISS.

Um dos maiores desafios dos astronautas em suas expedições é encontrar um bom descanso em um ambiente tão inusitado como este. Por isso, Haven-1 desenvolveu um sistema de sono inovador, projetado para proporcionar uma sensação de leveza e conforto. Isto significa que até se assemelha a uma cama queen-size, adapta-se a diferentes posições de dormir e oferece um nível de pressão personalizado.

Além de um lugar confortável para dormir, esta nova estação também oferecerá aos seus ocupantes uma academia de última geração, espaços privados para relaxar e se comunicar com seus entes queridos na Terra, graças à conectividade Starlink da SpaceX. Os alojamentos da tripulação são maiores e mais espaçosos que os da ISS, o que permitirá aos astronautas desfrutar de maior privacidade e conforto.