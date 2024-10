WhatsApp: com esse truque você pode enviar áudios para seus contatos com a voz do Mario

Imagine que você está tendo uma conversa normal e comum com um de seus amigos no WhatsApp e de repente recebe um áudio do seu contato, mas em vez da voz dele, o que você ouve é um poderoso “Ei, sou eu, Mario!”, com a voz do personagem da Nintendo.

O aplicativo de mensagens instantâneas da Meta, com mais de 2 bilhões de usuários ao redor do mundo, conta com centenas de truques que tornam a experiência do usuário muito mais divertida. Existem também outras plataformas que permitem aos usuários se divertir e pregar peças em amigos e familiares.

O site Uno Cero compartilhou uma série de passos para enviar notas de voz ou áudios via WhatsApp com a voz do encanador da Nintendo.

É importante ressaltar que a plataforma ofereça diversas opções e tipos de voz de Mario e cubladores.

Como enviar áudios do WhatsApp com a voz do Mario?

Para enviar áudios do WhatsApp com a voz do Mario, é necessário utilizar uma ferramenta disponibilizada pelo site FakeYou.com, que conta com milhares de vozes que podem ser usadas para gravar notas de voz divertidas, inclusive a do personagem do videogame.

Os passos a seguir para ter a voz do Mario no WhatsApp são os seguintes:

Entre no Google Chrome, Brave, Microsoft Edge ou outro navegador que você tenha no seu dispositivo

Na barra de endereço escreva o seguinte endereço: https://fakeyou.com/

FakeYou