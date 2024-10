Você sabia que a Prada desenhou os trajes espaciais para a próxima missão da NASA à Lua?

A apresentação dos novos trajes espaciais do Artemis III, que aconteceu no Congresso Internacional de Astronáutica em Milão, chamou a atenção da mídia e de especialistas de todo o mundo, não só pela ambição da missão espacial, mas também pelo inesperado fusão entre luxo, moda e ciência.

ANÚNCIO

Os trajes espaciais não são simplesmente uma questão de moda. Esses trajes são projetados com um propósito muito específico: proporcionar o máximo de segurança, conforto e mobilidade aos astronautas que caminharão na superfície lunar. Com design predominantemente branco, os trajes se destacam pelos detalhes em cinza pedra nos cotovelos e joelhos, áreas que exigem maior proteção devido ao impacto constante com o terreno lunar.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

O mais surpreendente é a estética cuidada que não deixa a funcionalidade de lado. Apesar da ausência de logotipos visíveis, as linhas vermelhas que adornam os antebraços e as mochilas do sistema de suporte de vida lembram a icônica submarca da Prada, Linea Rossa, conhecida por seu foco na simplicidade e no desempenho atlético. Isto confere aos trajes um toque diferenciado que combina o melhor do design italiano com a tecnologia espacial de ponta.

Segundo Russel Ralston, vice-presidente executivo da Axiom Space, esta colaboração marca um marco na indústria: “Estamos combinando engenharia, ciência e arte. “É uma parceria inovadora.” E é, já que pela primeira vez uma grife de luxo entra no campo da exploração espacial, unindo dois mundos que, à primeira vista, poderiam parecer opostos.

Tecnologia a serviço da missão

Embora a estética do traje seja notável, o mais importante é a tecnologia por trás dele. Os trajes foram projetados para suportar as condições extremas da Lua, com temperaturas que podem variar desde o calor escaldante durante o dia até o frio extremo na noite lunar.

O material branco e altamente reflexivo do traje foi projetado para proteger os astronautas da radiação solar e manter a temperatura corporal regulada. Além disso, este material oferece uma barreira eficaz contra a poeira lunar, que durante as missões Apollo revelou-se um desafio constante devido à sua capacidade de aderir a tudo.

ANÚNCIO

Outra inovação importante é a melhoria da mobilidade. Ao contrário dos trajes do programa Apollo, que às vezes eram desconfortáveis e limitavam os movimentos, os novos trajes espaciais permitem maior liberdade de ação. As botas, por exemplo, foram projetadas especificamente para caminhar na superfície lunar irregular, oferecendo maior estabilidade e suporte durante longas caminhadas espaciais, que nesta missão podem durar até oito horas por dia.

Prada: das passarelas à Lua

O envolvimento da Prada na criação destes trajes espaciais não é coincidência. A marca italiana, conhecida pelo seu domínio da construção têxtil e das técnicas de costura de alta precisão, tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento de materiais funcionais e elegantes.

“O profundo conhecimento da Prada no trabalho têxtil nos ajudou a preencher a lacuna entre funcionalidade técnica e design”, explicou Ralston na conferência de imprensa.

Este trabalho não aconteceu da noite para o dia. Segundo Lorenzo Bertelli, diretor de marketing do Grupo Prada, a colaboração começou a tomar forma antes da pandemia de covid-19. Desde então, cerca de 10 funcionários da Prada estiveram envolvidos no processo de design e fabricação, trabalhando tanto nos escritórios da empresa em Milão quanto na sede da Axiom Space em Houston. Este esforço conjunto levou vários anos e resultou num traje espacial que não só atende aos padrões de segurança da NASA, mas também estabelece um novo precedente para o design de equipamentos espaciais.

Um passo em direção ao futuro do turismo espacial

O contexto em que esta colaboração ocorre também é importante. A missão Artemis III, prevista para o segundo semestre de 2026, será o primeiro pouso lunar tripulado desde a Apollo 17, em 1972. Mas além do feito técnico, esta missão poderá marcar o início de uma nova era na exploração e colonização espacial. A missão Artemis não visa apenas devolver os astronautas à Lua, mas também estabelecer as bases para futuras viagens espaciais humanas a Marte e outros destinos além da órbita da Terra.

Para Lorenzo Bertelli, este é apenas o começo de uma era em que o acesso ao espaço será mais democratizado. Durante a apresentação em Milão, Bertelli comentou: “Hoje em dia, qualquer pessoa com muito dinheiro pode ir para o espaço. Em breve ficará acessível e as pessoas poderão ir à Lua. Portanto, acho que estamos apenas no início de uma nova era.”

As suas palavras refletem o optimismo de que, num futuro não muito distante, o turismo espacial será uma realidade acessível a um maior número de pessoas.

Com os trajes espaciais Prada prontos para a missão Artemis III, o retorno à Lua não será apenas um feito técnico, mas também um evento que funde a arte do design com os desafios da exploração humana no seu melhor.