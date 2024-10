Tecnologia avançada para os seus olhos: é assim que funciona a lente intraocular TECNIS PureSee

Hoje vamos falar sobre novas tecnologias para os olhos. Os usuários de óculos notaram as melhorias: lentes mais leves, materiais mais resistentes, maior variedade de opções de contato e também maiores opções na hora de operar. E é justamente neste campo que se apresenta uma solução bastante poderosa: as lentes intraoculares.

É por isso que a J&J está investindo em tecnologia e inovação e lançou recentemente a lente intraocular (LIO) puramente refrativa para correção de presbiopia TECNIS PureSee, agora disponível em alguns países da América Latina. Quais são suas vantagens e como funciona?

Adeus aos sintomas visuais que podem estar presentes

Com seu design puramente refrativo, a lente intraocular TECNIS PureSee melhora os resultados tanto para pacientes quanto para cirurgiões. Além disso, garante facilidade de uso aos profissionais, proporcionando alta tolerância ao erro refrativo, e oferece benefícios importantes, como visão contínua de alta qualidade, com excelente visão para longe e intermediária, além de visão funcional para perto para maior independência dos óculos .

Captura

TECNIS PureSee também fornece um perfil de disfotopsia comparável ao de uma LIO monofocal em termos de frequência e nível de desconforto, o que significa pouco ou nenhum sintoma visual, como halos, ofuscamento e raios de luz.

Esta é uma tecnologia para resolver lacunas no tratamento da catarata, do astigmatismo e da presbiopia.

Três países da América Latina terão acesso.

Com lançamento inicial no Chile e na Argentina, o tratamento está em pré-lançamento no Brasil e em breve estará disponível em outros mercados da região. Juan Pablo Quel, Gerente Geral da J&J Vision na América Latina, comenta: “Temos orgulho de oferecer aos pacientes e cirurgiões em toda a América Latina a oportunidade de obter uma visão clara e reduzir os sintomas visuais como nunca antes, com uma terapia nova e tecnológica que busca para fornecer uma visão de mais qualidade.”

J&J

Ele acrescenta que com o TECNIS PureSee, estão a combater a catarata, a principal causa de cegueira tratável no mundo e a cirurgia número um a nível mundial, com 28 milhões de procedimentos anualmente. “Além do astigmatismo e da presbiopia, com uma abordagem inovadora que satisfaz tanto os pacientes como os profissionais de saúde”, acrescentou.

Esta nova lente “vai um passo além ao fornecer excelente desempenho em profundidade de foco estendida, oferecendo visão de longe e intermediária de alta qualidade e uma melhoria notável na visão de perto. Este salto na visão de perto supera as expectativas, com relatos de casos alcançando uma visão espontânea ideal sem comprometer a visão à distância ou intermediária”, explica o Dr. Juan José Mura, oftalmologista da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile.