Os videoclipes estão chegando ao Spotify? O aplicativo estende o lançamento de seu teste beta

O Spotify anunciou a expansão dos testes beta de seu recurso de vídeos musicais, permitindo que assinantes Premium em 85 novos mercados ao redor do mundo acessem um catálogo limitado de vídeos. Com esta nova atualização, os usuários poderão desfrutar de conteúdo visual de artistas populares como Charlie XCX, Doja Cat, Ed Sheeran, Fontaines DC e LISA, entre outros.

ANÚNCIO

Não disponível nos EUA (por enquanto)

Apesar desta expansão, os Estados Unidos ainda não estão incluídos na lista de mercados onde os testes beta estão disponíveis. A porta-voz do Spotify, Brittany Le Roy, disse em comunicado ao The Verge que a disponibilidade do recurso “pode variar entre mercados e níveis”, mas expressou a intenção de levar os videoclipes para mais mercados no futuro, incluindo os EUA.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Novos recursos: Alternar entre áudio e vídeo

Com esta expansão, o Spotify também apresenta a opção de alternar facilmente entre faixas de áudio e videoclipes usando um switch chamado “Switch to Video”. Além disso, os usuários poderão ver indicadores nas faixas que informam se um videoclipe está disponível. Esse recurso é semelhante ao que o YouTube Music já oferece, que também permite alternar entre streams somente de áudio e vídeos musicais.

Expansão gradual desde março

O teste beta do videoclipe do Spotify foi lançado inicialmente em março de 2023 em vários mercados selecionados, incluindo Reino Unido, Alemanha, Itália, Brasil e Filipinas. Posteriormente, a empresa adicionou o Egito à lista. Com esta recente expansão, o número de mercados onde esta funcionalidade é oferecida sobe para 97, e continuará a ser implementada em mais regiões nas próximas semanas.

Verifique a disponibilidade na sua região

Se você é assinante Premium e está se perguntando se pode acessar videoclipes, pode verificar se eles estão disponíveis em sua localidade procurando o botão “Mudar para vídeo” nas músicas suportadas. Embora ainda esteja em fase de testes, os utilizadores de determinados mercados já podem usufruir desta nova funcionalidade.

Entre os países que estão aderindo ao teste beta do videoclipe estão: Brasil, Colômbia, Argentina, México, Espanha, Itália, Japão, Índia, África do Sul, Grécia, entre muitos mais. O Spotify também confirmou que a Coreia do Sul será um dos próximos mercados onde este teste beta estará disponível.