Leia novas funções na última atualização do YouTube e está muito interessante

O Google surpreendeu a comunidade do YouTube com uma série de atualizações que buscam melhorar a plataforma tanto para os usuários quanto para os criadores de conteúdo. Com mais de uma série de novas funções, essas melhores prometem fazer com que a experiência de uso seja muito mais fluida, interativa e personalizada.

Algumas dessas funções já estão disponíveis, enquanto outras serão implementadas nos próximos meses.

O novo minirreprodutor que mudará a forma de navegar

Uma das novidades mais interessantes é a incorporação de um minirreprodutor renovador para o aplicativo móvel do YouTube. Esta função permite que os usuários vejam vídeos enquanto navegam por outras partes do aplicativo, sem interromper a reprodução.

O melhor de tudo é que o minirreprodutor é totalmente personalizável, o que significa que você pode se mover ao seu gosto na tela. Este resultado é especialmente útil para aqueles que gerenciam telas de vídeos ou buscam realizar várias tarefas ao mesmo tempo enquanto desfrutam de conteúdo.

Controle total: ajuste a velocidade de reprodução com precisão

Se você sempre quis ajustar a velocidade de reprodução de um vídeo, mas não conseguiu encontrar o ritmo certo, está com sorte. Anteriormente, só era possível alterar a velocidade em saltos grandes, de 0,25x para 2x.

No entanto, o YouTube agora permite um ajuste mais preciso, com incrementos de 0,05x. Isso atende a um pedido recorrente da comunidade, permitindo que o usuário ajuste a velocidade de acordo com sua preferência, seja para acelerar o conteúdo ou desacelerá-lo e aproveitar cada detalhe.

Listas de reprodução compartilhadas

O YouTube também pensou em quem gosta de compartilhar conteúdo com amigos e familiares. Agora é possível criar playlists personalizadas e compartilhá-las facilmente por meio de um link. Em breve, você também poderá convidar outras pessoas através de um QR code na televisão, o que facilitará ainda mais o processo.

Além disso, espera-se que no futuro os usuários possam votar para adicionar novos vídeos às playlists compartilhadas, abrindo mais possibilidades de colaboração entre fãs e criadores.

Televisores com toque cinematográfico

O YouTube não esqueceu os usuários do YouTube TV e introduziu uma nova interface que melhora a experiência de visualização. Esta atualização inclui um design “cinematográfico” que tornará os vídeos mais espetaculares em telas grandes. Além disso, melhoraram a forma de interagir com vídeos curtos, o que agrega mais dinamismo ao consumo de conteúdo da televisão.

Durma melhor com o novo temporizador

Se você é um daqueles que usa o YouTube para relaxar antes de dormir, o novo recurso de temporizador será um ótimo complemento para você. Esta opção permite que a reprodução pare automaticamente após um tempo definido.

Embora esse recurso já estivesse disponível para assinantes do YouTube Premium, agora ele estará disponível para todos os usuários, garantindo uma melhor experiência para quem utiliza a plataforma para se desconectar antes de dormir.

Emblemas e recompensas

Agora você pode coletar emblemas no YouTube e no YouTube Music. Esses emblemas servem como uma espécie de recompensa pelas interações que você faz na plataforma ou pelo apoio aos criadores de conteúdo. Além disso, os crachás podem ser entregues a outros usuários, o que agrega um componente social e de reconhecimento dentro da comunidade.

Esses recursos são apenas o começo dos novos recursos que o YouTube tem reservado. As melhorias estarão disponíveis em dispositivos móveis, na web, em televisões e no YouTube Music. Além disso, mais atualizações serão anunciadas nas próximas semanas que continuarão a personalizar e enriquecer a experiência de todos os usuários da plataforma.