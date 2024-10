Este golpe de IA é tão realista que pode fazer com que sua conta do Gmail seja hackeada

Com a expansão da inteligência artificial generativa, abriram-se inúmeras oportunidades que transformaram muitos setores. Contudo, ao mesmo tempo, surgiram vários riscos e perigos associados. Essa tecnologia, embora poderosa, também está sendo utilizada por pessoas mal-intencionadas para cometer fraudes mais sofisticadas e de difícil detecção.

Os cibercriminosos aproveitaram a capacidade da IA para gerar código, criar e-mails de phishing e até criar deepfakes extremamente realistas, aumentando o nível de engano que podem alcançar. Esses tipos de táticas provaram ser tão avançados que, em alguns casos, até mesmo especialistas em segurança são vítimas desses golpes.

O golpe baseado em IA que engana até os especialistas

Nos últimos meses, houve um aumento no número de tentativas de fraude que utilizam IA generativa para enganar os usuários. Um relatório recente publicado pela Forbes destaca o depoimento de Sam Mitrovic, consultor de segurança da Microsoft, que compartilhou sua experiência com um golpe telefônico extremamente realista alimentado por inteligência artificial.

Esse golpe, que tem como alvo principal os usuários do Gmail, usa técnicas sofisticadas de phishing baseadas em IA, aumentando as chances de sucesso dos golpistas.

A farsa telefônica que fará você duvidar de tudo

O processo de fraude começa de forma semelhante a outras tentativas de phishing. No caso de Mitrovic, ele recebeu uma mensagem pedindo para redefinir sua conta do Gmail, acompanhada de um link de confirmação. No entanto, o que tornou esse golpe mais perigoso foi o telefonema subsequente, que supostamente veio do Google.

A princípio, Mitrovic ignorou a ligação, pensando que o Google não faz ligações para seus usuários. Porém, uma semana depois, recebeu uma nova ligação, desta vez mais convincente. Ao responder, ele ouviu a voz de uma pessoa que afirmava ser funcionário de suporte do Google, alertando-o sobre atividades suspeitas em sua conta.

O suposto funcionário lhe disse que alguém da Alemanha acessou sua conta e baixou informações importantes. Desconfiado, Mitrovic pesquisou o número de telefone no Google, o que o levou a uma página do Google, reforçando a impressão de que se tratava de uma ligação legítima. Felizmente, graças à sua experiência, ele conseguiu identificar que se tratava de uma tentativa de phishing.

Dicass para evitar cair na armadilha dos golpistas

Detectar esses tipos de golpes é crucial para proteger suas informações pessoais. Um dos sinais mais comuns de fraude é o senso de urgência transmitido pelo golpista.

Os cibercriminosos tentam fazer com que você cometa erros e caia em suas armadilhas. Outros sinais incluem o recebimento de ligações não solicitadas do suporte, já que a maioria das empresas não entra em contato com os usuários por telefone sem aviso prévio, e solicitações de informações pessoais, como senhas, algo que nenhuma empresa legítima solicitaria.

Usuários do Gmail: fiquem alertas!

Este novo golpe de IA tem como alvo os usuários do Gmail, que somam mais de 2,5 bilhões em todo o mundo. Se você usa o Gmail, é essencial ter cuidado ao responder a quaisquer notificações sobre atividades suspeitas em sua conta.

Lembre-se de que o Google nunca entrará em contato com você por telefone; Quaisquer avisos legítimos sobre atividades suspeitas serão enviados por e-mail automatizado. Além disso, é sempre uma boa ideia revisar periodicamente as configurações de segurança da sua conta para garantir que tudo esteja em ordem.