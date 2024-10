US$ 8000 por mês: a oferta de emprego de Elon Musk na Argentina e como você pode se candidatar

Procurando trabalho? Você poderia trabalhar para Elon Musk. E embora já tenha sido dito diversas vezes na internet que “ele não é um chefe muito bom”, a oferta é muito boa: US$ 8 mil por mês. E você não precisará ir muito longe: a oferta é na Argentina.

Trata-se de um contrato de tempo integral e modalidade híbrida da equipe de Monetização da X, rede social comandada pelo magnata. Da rede social X (ex-witter), foi confirmado que procuram engenheiros de software para preencher vagas em um projeto da empresa.

X X (Foto: Publimetro México)

Como trabalhar para Elon Musk na Argentina?

A primeira coisa que você deve saber é que existem vagas para atuar em uma área específica: a equipe de Monetização X, focada em produtos como X Premium, Organizações Verificadas e Produtos para Criadores. Não poderá complementá-lo com outro emprego, pois é de período integral.

Outro ponto relevante é o da modalidade híbrida: ou seja, alguns dias você irá para o escritório e outros dias trabalhará online. Além disso, os salários variam entre US$ 52.000 e pouco mais de US$ 96.000 anuais, o que dá até US$ 8.000 de salário máximo por mês.

Elon Musk (Elon Musk - X)

O contrato inicial é de seis meses, mas já foi noticiado que “há possibilidades de que este seja prorrogado”.

Outros detalhes da oferta

Na oferta de emprego da empresa de Elon Musk, destacaram ainda que se alguém interessado “odeia burocracia, aguenta um pouco de caos e adora enviar funcionalidades impressionantes, vai gostar de estar aqui”.

E embora “start up” não seja, eles também acrescentaram “Trabalhar full stack em uma startup dentro de X. Ajude-nos a tornar a monetização um negócio multimilionário”, diz a descrição do cargo vago em X.

Mudanças no X Os 'likes' agora serão privados na rede social (Dreamstime)

Os requisitos dos candidatos para trabalhar no X

Mais de 4 anos de experiência como engenheiro full stack ou backend.

Excelentes habilidades (orais e escritas) em inglês.

Boa conexão com a Internet para videoconferência.

E se quiser ter pontos extras na sua candidatura, também indicaram que levarão em consideração o seguinte:

Experiência trabalhando em startups.

Conhecimento em sistemas distribuídos.

Proficiência em Scala, Java ou linguagens similares.

O horário de funcionamento seria das 9h às 18h e você pode se inscrever aqui, neste link. Você deve procurar a oferta que diz “Engenheiro de Software - Monetização no X”.