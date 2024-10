Os dias da Terra estão contados: astrônomos e cientistas da NASA calculam quando será o fim do mundo

Quando será o fim do mundo? É uma pergunta que muitas pessoas se fazem constantemente, em meio à vivência do apocalipse ou do extermínio da raça humana. Recentemente, viralizou-se um estudo científico realizado por pesquisadores de Harvard em 1960, que determinou que a vida na Terra terminará em 2026. Felizmente eles se enganaram na data e em algumas conclusões.

Porém, o certo é que a vida no nosso planeta terminará num ponto muito distante da nossa existência. Por enquanto não há nada com que se preocupar, porque este evento catastrófico de que falam as estimativas científicas ocorrerá dentro de bilhões de anos.

A vida na Terra terminará porque a energia do Sol se esgotará. A astronomia e a astrofísica estudam estrelas massivas dentro e fora da nossa galáxia, com o objetivo de compreender a vida cíclica dos corpos celestes.

Tempestade solar. Sistema Solar

Décadas de investigação descobriram que estrelas como o nosso Sol têm uma vida útil de 10 mil milhões de anos. A estrela central que vemos em cada nascer do sol está a meio da sua vida, que se estima ter cerca de 5 mil milhões de anos restantes, antes de se tornar uma supernova.

Isto significa que em algum momento, entre agora e esses 5 mil milhões de anos, o desenvolvimento da vida tal como a conhecemos não será possível.

A vida do Sol e a vida da Terra

Este processo que o Sol segue, ao se transformar em supernova, tem várias etapas. Uma delas é que ela se transforme em uma gigante vermelha, momento em que a radiação destruirá completamente a nossa atmosfera. Como bem sabem, sem esta camada protetora não há possibilidade de água ou oxigênio, o que significa que a vida não será possível.

As estimativas são de que isso deverá ocorrer entre 500 e 1.000 milhões de anos, época em que se estima que a vida não será mais possível na Terra. Esperemos que até lá já tenhamos migrado para outro Sistema Solar ou galáxia do Universo.