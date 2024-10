Descoberta arqueológica de 800 anos revela segredos das práticas funerárias do Peru antigo

O Peru é um dos países com maior riqueza arqueológica do nosso continente. Os sítios do povo Inca são prova suficiente para lhes atribuir este título. Porém, existem outras áreas do país andino, nas quais profissionais desta ciência milenar fazem descobertas impressionantes, como a feita por uma equipe de pesquisadores, numa região chamada Pueblo Nuevo, em Ica.

O jornal local La República informa sobre a descoberta de quatro feixes funerários em um sítio arqueológico conhecido como Huacachina Seca. Os quatro corpos pertenciam à cultura Ika e o simples facto de os ter encontrado revela segredos impressionantes das práticas funerárias, religiosas e espirituais desta antiga tribo.

Primeiramente, pesquisadores liderados pelo arqueólogo Rafael Mallco Huarcaya relataram que os feixes funerários têm cerca de 800 anos. Eles explicam que a cultura Ika precedeu os Incas, e esta área de Huacachina Seca, na costa centro-sul do Peru, é um dos locais que mais guarda tesouros culturais desta civilização.

Fardos Funerários Peru - Foto Genry Bautista Andina

Os quatro feixes funerários continham restos humanos, em diferentes estados de decomposição. É impressionante que alguns tenham estruturas ósseas, já que o enfardamento é uma técnica de enrolar os corpos com pano, para enterrá-los depois de morrerem. Não vão em sarcófagos de metal ou madeira, apenas nesses tecidos que representam o artesanato da cultura Ika e suas crenças espirituais.

Um dos restos mortais era de um indivíduo que tinha entre 13 e 16 anos no momento de sua morte. Os referidos meios de comunicação noticiam que estes vestígios em particular possuíam “um enxoval funerário que incluía vasos e tecidos dobrados, o que sugere a importância cerimonial destes elementos nos ritos funerários da cultura Ika”.

“A presença de acúmulos de cinzas como oferenda e uma grande quantidade de palha de milho que faz parte do preenchimento que cobriu este importante achado indica o uso sagrado de Huacachina Seca durante o período intermediário tardio”, disse Mallco Huarcaya.