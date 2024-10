Telemedicina: tecnologia transformando o acesso à saúde

A telemedicina surgiu como um exemplo revolucionário do que as tecnologias de informação podem fazer quando aliadas ao campo da saúde, em prol de um cuidado muito mais eficiente às pessoas.

ANÚNCIO

Os avanços modernos têm permitido melhorar o acesso aos cuidados médicos, sendo disso exemplo as videoconsultas, com todos os aspectos inovadores que trouxeram, que estão a representar um avanço favorável no acesso aos sistemas de saúde para o tratamento de diversas patologias, sem perder qualidade do atendimento.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

5 vantagens que a telemedicina oferece

A telemedicina evoluiu significativamente, trazendo consigo diversos elementos que o beneficiam, como:

1. Consultas em sua casa

A primeira coisa que chama a atenção é o fato de você não precisar mais sair de casa para consultar um profissional de saúde. Com um computador, ou mesmo pelo celular, e com uma boa conexão de internet, é possível estabelecer comunicação com médicos de diversas especialidades. Este é um aspecto que assume especial valor para quem não tem fácil acesso aos centros de saúde, sobretudo por questões geográficas.

2. Imediatismo em emergências

ANÚNCIO

Há momentos em que as pessoas precisam de orientação rápida sobre o tratamento de uma doença, ou para saber o que fazer em caso de emergência. O imediatismo da telemedicina serve para responder rapidamente a dúvidas, bem como para obter orientações imediatas que lhes permitam saber o que fazer em caso de complicações de saúde.

3. Monitoramento remoto de doenças

Existem condições que exigem supervisão mais constante do que outras, como doenças como diabetes ou resfriados. Nestes casos, as teleconsultas são um recurso valioso, pois evitam a necessidade de deslocações a consultas presenciais e permitem aos médicos obter os dados dos pacientes de forma mais fácil e rápida, proporcionando um melhor acompanhamento do tratamento.

4. Eficácia em cada consulta

Talvez haja pessoas que ainda não confiem na qualidade do atendimento remoto, em comparação ao atendimento presencial, pois podem pensar que é apenas para determinadas condições. No entanto, uma vasta gama de doenças pode ser tratada em teleconsultas com o mesmo nível de eficiência que seria alcançado no centro de saúde, por exemplo, gripe, tosse, infecções de pele, enxaqueca, entre outras.

5. Redução de tempo e custos

Com este sistema revolucionário você pode esquecer viagens longas ou perder grande parte do seu dia para receber atendimento médico em uma clínica, devido à grande demanda pelo serviço. Você só precisa alocar uma pequena fração do seu tempo, sem investir recursos em transporte, e entrará em contato com o profissional de saúde de sua escolha com bastante rapidez.

Experimente as inovações da telemedicina

Se você já encontrou algum obstáculo ou complicação no acesso aos serviços de saúde devido à distância, tempo ou saturação nas clínicas, dê uma chance à telemedicina. Conheça a sua eficácia e descubra o novo mundo das ferramentas tecnológicas e os seus benefícios para a saúde, tanto da sua como da sua família.