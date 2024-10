Quem conhece o Switch 2? Nintendo lançou seu novo despertador inteligente

Esta época do ano era muito aguardada pelos fãs da Nintendo e eles finalmente dariam mais informações sobre seu novo hardware. Por mais surpreendente que possa parecer, a empresa japonesa deu uma guinada surpreendente e até apresentou o 2, a segunda versão do Nintendo Switch e um aparelho totalmente inesperado: o Alarmo. Isso mesmo, um despertador muito particular que contará com a participação dos icônicos personagens e melodias dos seus videogames mais emblemáticos e assim fará do início do dia uma experiência repleta de jogo.

Embora o Alarmo pareça um despertador comum, na verdade ele tem um toque bastante inovador. Inclui um sensor de movimento capaz de detectar quando o usuário se move na cama, com o objetivo de reproduzir uma série de sons e melodias que são sincronizados com o usuário para não escapar do alarme. Tudo acompanhado pelos sons de que todos nos lembramos, desde o som clássico das moedas do Super Mario às notas relaxantes de Zelda, este dispositivo oferece uma experiência auditiva personalizada para cada utilizador.

As melodias do despertador são inspiradas em títulos populares como Super Mario Odyssey, Zelda: Breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3 e Ring Fit Adventure, oferecendo um total de 35 variações para você escolher. Além da função principal, o Alarme também pode marcar as horas com personagens da Nintendo, tocar músicas relaxantes à noite e coletar dados sobre os padrões de sono do usuário.

Os assinantes do Nintendo Switch Online agora podem comprar Alarm na My Nintendo Store ou na Nintendo New York Store por US$ 99,99. A expectativa é que o aparelho chegue a outras lojas no início de 2025.

Em declarações recentes, Shigeru Miyamoto deixou claro que a Nintendo não tem intenção de competir numa “guerra de consoles” baseada na potência bruta, sugerindo que a nova consola da empresa irá dar prioridade à inovação e à experiência de jogo única que caracteriza os seus produtos.