Técnica de 10 minutos de Steve Jobs: como uma pequena pausa pode melhorar sua produtividade?

Produtividade nem sempre significa trabalhar mais horas ou realizar multitarefas. Às vezes, é uma questão de fazer menos e fazer pequenas pausas estratégicas. Isso é algo que Steve Jobs, cofundador da Apple, entendeu bem.

E, embora não tivesse formação em neurociências, Jobs aplicou uma técnica que hoje tem respaldo científico: a regra dos 10 minutos.

Qual é a regra dos 10 minutos?

Quando você enfrenta um problema complicado ou fica preso em uma tarefa, em vez de continuar a persistir sem sucesso, a regra dos 10 minutos o incentiva a literalmente dar um passo para trás.

Jobs costumava se levantar da mesa e fazer uma caminhada de 10 minutos, permitindo que sua mente clareasse. Isso o ajudou a ver os desafios de uma perspectiva diferente e, muitas vezes, a encontrar soluções que não havia considerado antes.

Este pequeno truque pode parecer simples, mas o seu impacto na produtividade e no bem-estar mental é apoiado por estudos recentes em neurociência. A investigação demonstrou que fazer pequenas pausas, especialmente se envolverem movimento, como caminhar, pode aumentar a criatividade e melhorar a tomada de decisões.

A ciência por trás desta prática

De acordo com pesquisas recentes, baseadas no trabalho do neurocientista Mithu Storoni, caminhar em intervalos curtos tem efeito direto no desempenho mental.

Em seu livro “Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work”, Storoni explica como esses tipos de pausas ativam diferentes áreas do cérebro, permitindo processar informações de forma mais eficaz ao retornar à tarefa original.

O interessante é que Jobs aplicou essa técnica de forma intuitiva, muito antes de a ciência confirmar seus benefícios. Sem perceber, ele estava utilizando uma abordagem que hoje é considerada altamente eficiente para reduzir o estresse e melhorar a produtividade, principalmente em pessoas que trabalham muitas horas em frente ao computador.

Como você pode aplicar a regra dos 10 minutos à sua rotina?

Incorporar essa técnica ao seu dia a dia é mais fácil do que parece. Se você ficar preso em um problema depois de alguns minutos de concentração, o segredo é deixá-lo de lado por um momento. Aqui estão algumas etapas para aplicar a regra dos 10 minutos:

Detecte o momento certo: Se após 10 minutos você não tiver progredido em uma tarefa, é hora de fazer uma pausa.

Levante-se e caminhe: Saia do seu local de trabalho e faça uma curta caminhada. Não se trata de continuar pensando no problema enquanto caminha, mas de se desconectar completamente.

Volte revigorado: após esse intervalo de 10 minutos, retorne à sua tarefa. Você notará que sua mente está mais clara e provavelmente encontrará novas ideias ou soluções.

Benefícios adicionais da regra dos 10 minutos

Além de melhorar sua capacidade de resolução de problemas, esta técnica traz outros benefícios:

Melhora a circulação: Caminhar acaba com a inatividade de ficar sentado por longos períodos, o que faz bem à saúde física.

Reduzir o estresse: Afastar-se da fonte de estresse, mesmo que por um curto período, ajuda a acalmar a mente e a reduzir a ansiedade.

Promove a criatividade: Ao limpar sua mente, você abre espaço para novas ideias e abordagens que talvez não tenha considerado.

Por que você deveria começar a usá-lo?

Hoje em dia, onde passamos horas em frente às telas e a carga de trabalho parece não ter fim, a regra dos 10 minutos se apresenta como uma ferramenta simples e eficaz para cuidar tanto da sua produtividade quanto do seu bem-estar. Às vezes a solução não é se esforçar mais, mas sim fazer uma pausa estratégica.