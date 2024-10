One UI 7 e Android 15 chegam com painel de controle totalmente renovado no Samsung Galaxy

A Samsung está prestes a transformar completamente a experiência do usuário em seus dispositivos móveis com a próxima atualização de sua camada de personalização, One UI 7, que será baseada no Android 15.

E recentemente, durante a Samsung Developer Conference, algumas das mudanças mais importantes que chegarão com o One UI 7 foram reveladas. Embora muitos detalhes tenham sido mantidos em segredo, uma série de vazamentos revelou vários aspectos importantes do que podemos esperar. ? Um dos elementos que mais tem chamado a atenção é o novo painel de controle, que sofrerá uma mudança radical em seu design e funcionalidade.

Um design mais moderno e curvo

O painel de controle One UI 7 será um dos elementos mais afetados por esta renovação. Segundo imagem vazada pelo Ice Universe, o novo painel adotará um design bem mais curvo, seguindo as linhas estéticas da série Galaxy S25, que também optará por cantos mais arredondados, mesmo em sua versão Ultra. Esse design mais suave e fluido contrasta com o visual mais retangular da versão anterior, One UI 6.1.1, que era baseada no Android 14.

O objetivo desta transformação não é apenas estético, mas busca melhorar a experiência do usuário, tornando o painel de controle mais fácil de usar, principalmente em dispositivos maiores. As bordas curvas, que agora se estendem às seções de acesso rápido e do sistema, buscam oferecer uma interface mais amigável e intuitiva, permitindo ao usuário interagir com maior conforto.

Acesso rápido mais eficiente

Um dos pontos que mais se destaca no novo painel de controle é a reorganização dos acessos rápidos. Agora, o controle de mídia – que inclui o gerenciamento da reprodução de música ou vídeo – ficará localizado logo abaixo dos acessos clássicos como modo avião, Dolby Atmos ou modo não perturbe. Isso permitirá que você tenha em mãos as funções mais utilizadas, sem ter que percorrer todo o menu de notificações.

Uma das decisões mais interessantes foi reduzir o espaço ocupado pelo controle de brilho no painel, deixando mais espaço para novos controles como volume ou reprodução multimídia. Esta otimização do espaço responde a uma exigência constante dos utilizadores: ter tudo o que precisa num só lugar, sem ter que fazer malabarismos entre diferentes menus.

Usabilidade em primeiro plano

Um dos principais desafios que qualquer fabricante enfrenta é como melhorar a ergonomia dos seus dispositivos, especialmente numa era em que os ecrãs são cada vez maiores. A Samsung percebeu essa necessidade e decidiu ajustar o layout dos atalhos no One UI 7. Agora, esses botões ficarão localizados mais abaixo na tela, tornando-os mais fáceis de pressionar com uma mão, algo que será especialmente útil em smartphones de grandes dimensões como o futuro Galaxy S25 Ultra.

Este foco na ergonomia não é apenas uma mudança visual, mas uma decisão baseada na forma como os utilizadores interagem com os seus dispositivos. Ao colocar os elementos mais importantes ao alcance do polegar, a Samsung pretende melhorar a usabilidade diária e reduzir o tempo que os utilizadores levam a aceder às funções mais comuns.

Uma mudança na filosofia de design

É curioso ver como as duas principais marcas de celulares, Samsung e Apple, parecem estar a adoptar elementos de design dos seus concorrentes. Enquanto a Samsung se inclina para designs mais arredondados, uma característica do iPhone, a Apple, por sua vez, começou a introduzir mais recursos do Android em seu ecossistema. Os widgets e o novo botão de câmera do iPhone 16, por exemplo, são recursos que já estão presentes em alguns aparelhos Android há anos.

Esta aproximação entre os dois ecossistemas não é coincidência. A concorrência entre Samsung e Apple tem levado ambas as marcas a olharem atentamente para o que a outra faz bem, o que por sua vez resulta em produtos mais completos para o utilizador final. No caso da Samsung, essa mudança de design busca oferecer uma experiência visual mais moderna, sem perder a funcionalidade que sempre foi um de seus pontos fortes.

O que está por vir: One UI 7 e a série Galaxy S25

A expectativa em torno do One UI 7 é grande, e não é à toa. Segundo relatos da GSMArena, esta atualização será lançada junto com o novo Galaxy S25, que será lançado em meados de janeiro de 2024, se tudo correr conforme o planejado. Para usuários de dispositivos da série Galaxy S24, no entanto, a atualização pode chegar com algum atraso, o que pode levar a alguma frustração entre aqueles que esperavam ter o One UI 7 desde o primeiro dia.

Porém, a Samsung deixou claro que esta será uma mudança importante, não só no aspecto visual, mas também na experiência do usuário. Além da reformulação do painel de controle, outros aplicativos importantes, como a câmera, também deverão receber atualizações que melhorem sua funcionalidade e desempenho. Até as animações do sistema serão otimizadas para oferecer uma experiência mais suave e rápida.