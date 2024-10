Jeff Bezos: o ritual matinal que levou ao sucesso e agora é apoiado pela ciência

Jeff Bezos, o magnata por trás da Amazon, revelou uma rotina matinal pouco convencional que, segundo ele, foi a chave para seu sucesso. Apesar da sua vasta fortuna e das exigências de gerir uma das maiores empresas do mundo, Bezos passa a primeira hora do dia realizando uma atividade que pode parecer contraintuitiva: a inatividade.

ANÚNCIO

A rotina funcional de um bilionário é mais comum que o normal

O bilionário adotou um ritual matinal que consiste em passar uma hora ao ar livre, longe de tudo, sem aparelhos eletrônicos, apenas pensando. Esta prática, iniciada em 2018, tem sido essencial para melhorar a sua capacidade de tomada de decisão e produtividade, como já afirmou em diversas ocasiões. A ciência, por sua vez, parece apoiar esta ideia.

Um grande número de estudos demonstrou que o tempo excessivo de tela, especialmente no início do dia, pode ter efeitos negativos na saúde mental e cognitiva. A luz azul emitida por dispositivos eletrônicos pode interferir nos padrões de sono e dificultar a concentração. Além disso, o fluxo constante de informações pode gerar ansiedade e estresse.

Ao evitar telas na primeira hora do dia, Bezos permite que seu cérebro relaxe e se prepare para enfrentar os desafios do dia. Esta prática, conhecida como “atenção plena”, tem sido associada a maior criatividade, melhor memória e maior capacidade de resolução de problemas.

No entanto, este bilionário não é o único que descobriu os benefícios de desligar no início do dia. Cada vez mais pessoas estão adotando rotinas matinais que incluem meditação, exercícios físicos ou simplesmente passar algum tempo na natureza. Esses hábitos podem ajudar a reduzir o estresse, melhorar o bem-estar emocional e aumentar a produtividade.

Num mundo cada vez mais acelerado e digitalizado neste momento, a proposta de Bezos convida-nos a refletir sobre a importância de reservar um tempo para nos desligarmos e reconectarmos conosco próprios. A rotina matinal do fundador da Amazon sugere que o sucesso nem sempre é alcançado trabalhando mais horas, mas trabalhando de forma mais inteligente e priorizando o nosso bem-estar.