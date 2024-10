Ataques de hackers aumentaram 70%: Google compartilha três ferramentas para proteger você

Na América Latina, as tentativas de ataques a dispositivos móveis aumentaram 70% entre agosto de 2023 e julho de 2024 em comparação com o mesmo período dos anos anteriores. No Mês de Conscientização sobre Segurança Cibernética, o Google compartilha três ferramentas que, graças à inteligência artificial (IA), fornecem mais barreiras de segurança contra ameaças cibernéticas e que estão disponíveis para todas as pessoas na América Latina.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google Cloud, em colaboração com a Cloud Security Alliance (CSA), 63% dos profissionais de segurança consideram que a IA tem um grande potencial para melhorar as medidas de segurança. Graças à sua capacidade de examinar grandes quantidades de dados, esta tecnologia identifica padrões complexos e anomalias relacionadas a possíveis ataques, permitindo que as equipes de segurança atuem com maior precisão.

Soluções do Google

Por isso, o Google conta com essa tecnologia há mais de 10 anos e desenvolveu algumas soluções para que todos na região tenham uma experiência online mais segura.

1) Navegação segura no Chrome

Navegar com segurança na internet é de grande importância nos tempos atuais. Por isso, todos podem acessar a Navegação Segura no Google Chrome, que os protege de possíveis perigos, como sites fraudulentos ou arquivos, aplicativos ou programas maliciosos, entre outros.

Existem três níveis de proteção para contas do Google: proteção aprimorada, proteção padrão ou nenhuma proteção (não recomendado).

Para ativá-lo, você deve acessar o navegador, ir em “Configurações”, clicar em “Privacidade e segurança”, depois em “Navegação segura”, e selecionar o nível de proteção desejado. Agora, como isso funciona? Ele analisa sites potencialmente perigosos e os adiciona às suas listas.

Imagem: Google | Google Chrome implementa uma série de melhoras de segurança que seriam o início de uma série de mudanças para fortalecer sua interface

Isso permite que a IA aprenda com os dados coletados e, no futuro, facilite a identificação e o bloqueio de páginas que possam conter malware, extensões abusivas, sites de phishing, anúncios maliciosos e/ou técnicas de manipulação que visam obter informações confidenciais, acesso. a sistemas ou objetos de valor. Atualmente, já protege 4 bilhões de dispositivos contra sites de risco.

2) Revisão do status de segurança da conta

Para acessar facilmente o status da sua conta do Google, a empresa desenvolveu o Security Check: uma ferramenta que verifica constantemente sua conta para identificar possíveis ameaças e manter os dados seguros. Com a ajuda da IA, esse recurso analisa padrões de atividade, como dispositivos vinculados, aplicativos conectados, logins etc. para detectar comportamentos incomuns que poderiam ser possíveis ataques.

3) Proteção no Google Workspace

Para enfrentar ameaças em espaços de trabalho, o Google desenvolveu proteção avançada contra sites de phishing e malware no Google Workspace. Como parte deste projeto, o Gmail usa IA para filtrar mensagens e analisar o conteúdo dos e-mails para que os usuários fiquem protegidos contra spam.

Hoje bloqueia quase 10 milhões de mensagens de spam por minuto, o que equivale a 99,9% de spam, tentativas de phishing e malware. Assumir um papel ativo nestas situações também é essencial. Por isso, a empresa compartilhou alguns dos indícios que podem indicar um possível crime cibernético:

- E-mails urgentes ou e-mails de estranhos. Os criminosos costumam enviar e-mails urgentes solicitando informações pessoais, como números de contas bancárias ou endereços. Ao detectá-lo, é importante não interagir com esses e-mails, pois pode se tratar de roubo.

- Endereços de e-mail falsos que imitam entidades legítimas. É importante verificar o domínio do remetente, mesmo que pareça confiável, pois muitas vezes nomes semelhantes ao original costumam ser enganosos. Por exemplo, se em vez de “@thisisgoodlink.com”, um golpista usar “@thisisagoodlink.support”, é recomendável denunciá-lo.

- Links para sites. Caso o corpo do e-mail contenha acesso a uma página web, é sempre recomendável avaliar se deve clicar ou não, pois pode ser um site malicioso ou de fonte não confiável.

Cibersegurança Na deep web, as senhas valem ouro, enquanto que em foros públicos hackers se orgulham, expondo a grave brecha na segurança informática (Foto: Dall-E)

PISTA BÔNUS! Senhas protegidas em um só lugar

De acordo com dados do Google, o login sem senha é duas vezes mais rápido que o login convencional e quatro vezes mais preciso. Por esta razão, o Google lançará um novo conjunto de especificações para a troca segura de credenciais em conjunto com a FIDO Alliance.

Isso permite que os usuários movam com segurança “chaves de acesso” e todas as outras credenciais entre provedores. As “chaves de acesso” do Google ajudam as pessoas a acessar suas contas com impressão digital, reconhecimento facial ou outro mecanismo de bloqueio de tela em telefones celulares, laptops ou computadores desktop. Atualmente, eles estão disponíveis nos navegadores e sistemas operacionais Android, Chrome OS, iOS, macOS e Windows.

Como ativá-los? 🔑

Para criar chaves de acesso em seu telefone ou computador, você deve seguir estas etapas:

1. Acesse https://myaccount.google.com/signinoptions/passkeys.

2. Clique em “Criar uma chave de acesso” e depois em “Continuar”.

3. Você será solicitado a desbloquear o dispositivo.

4. Para criar chaves de acesso em vários dispositivos, é necessário repetir os passos anteriores de cada um. Como parte das ferramentas, o Google criou um quiz Jigsaw para testar conhecimentos sobre phishing e saber como evitar e/ou como agir neste tipo de situações.

Mais informações e dicas para manter suas contas seguras podem ser encontradas na Central de Ajuda do Google. Estas informações e recomendações fazem parte do compromisso do Google de democratizar o acesso de todos à tecnologia com segurança. Continuando a desenvolver produtos que, por padrão, são privados por design e fornecem controle sobre dados pessoais.