Zuckerberg apresenta os óculos mais avançados do mundo

Num evento que gerou grande expectativa no mundo da tecnologia, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, revelou Orion, o primeiro protótipo funcional de óculos inteligentes de realidade aumentada. Durante o evento Meta Connect, realizado em Menlo Park, Califórnia, Zuckerberg descreveu Orion como “os óculos mais avançados do mundo”, oferecendo um vislumbre do futuro da interação humana com a tecnologia.

ANÚNCIO

Com um design semelhante ao de óculos comuns, o Orion surpreende pela sua leveza ao pesar menos de 100 gramas, o que se combina com a sua capacidade de funcionar de forma independente, sem a necessidade de estar ligado a um telefone ou computador. Estes óculos possuem telas holográficas integradas nas lentes, o que permite ao usuário interagir com conteúdo digital de forma mais imersiva. Além disso, uma inovadora pulseira neuronal permite enviar sinais do cérebro do usuário para o dispositivo, abrindo novas possibilidades em termos de controle e personalização.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

"Por enquanto, acredito que a maneira correta de ver o Orion é como uma máquina do tempo", afirmou Zuckerberg durante a conferência de apresentação. "Estes óculos são um vislumbre de um futuro que acredito que será bastante emocionante". O executivo da Meta vislumbra um futuro em que os óculos inteligentes se tornarão um dispositivo cotidiano, semelhante aos smartphones atuais.

A Meta espera que o Orion chegue ao mercado nos próximos anos a um preço comparável ao de dispositivos móveis de alta gama. No entanto, o primeiro protótipo desses óculos tem um custo aproximado de 10000 dólares, o que indica que ainda há um longo caminho a percorrer antes que a tecnologia esteja disponível para o consumidor médio.

A apresentação desses óculos gerou grande entusiasmo na indústria tecnológica. Vários especialistas e personalidades do setor, como Jensen Huang, CEO da Nvidia, tiveram a oportunidade de testar os óculos e compartilharam suas reações em um vídeo publicado pela Meta. Essas primeiras impressões sugerem que Orion tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia e com o mundo ao nosso redor.