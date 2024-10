Arqueólogos marinhos encontram um navio afundado no Mar do Caribe com um tesouro avaliado em US$ 5 milhões

Um galeão do século XVIII, que estava retornando para a Espanha depois de saquear as terras da América com joias, moedas de ouro e outras pedras preciosas, naufragou nas proximidades das Ilhas Bahamas. Mais de 350 anos depois, foi encontrado nas profundezas do Mar do Caribe com todo o seu tesouro, avaliado em cerca de US$ 5 milhões.

A cifra poderia facilmente aumentar, uma vez que o tesouro foi encontrado espalhado nas proximidades do naufrágio deste navio, cujo desaparecimento remonta a 1656.

Sabe-se que a estrutura do navio o identifica como um galeão chamado Nuestra Señora de las Maravillas. Desde que afundou, há mais de 350 anos, tem sido procurado. Primeiro, foi para recuperar o tesouro, e em nossa era, sua busca tem fins científicos e arqueológicos.

O navio ia de Cuba para Sevilha e em algum ponto perto das Bahamas colidiu com uma extensa estrutura de recife de coral e infelizmente naufragou.

O navio em si foi encontrado há décadas, mas os arqueólogos marinhos não conseguiam encontrar o tesouro. Até que, há alguns anos, começaram a encontrar pedras preciosas nos arredores do naufrágio.

Os tesouros encontrados e exibidos

A expedição que encontrou os tesouros foi liderada por Carl Allen, CEO da Allen Exploration. Eles trabalharam com métodos de som das profundezas e veículos não tripulados, com câmeras, que desceram até o local do naufrágio de Nuestra Señora de las Maravillas.

Nuestra Señora de las Maravillas Assim foram apresentados os tesouros do barco (Twitter)

Encontraram moedas de ouro, joias e pedras preciosas que estavam a caminho de se tornarem parte da coroa de Espanha. Além disso, destacam-se fivelas de sapato, cerâmicas para armazenar alimentos, cachimbos de tabaco e uma corrente com a Cruz de Santiago, um dos símbolos mais importantes na cultura religiosa de língua espanhola.

Tudo isso está em exposição no Museu Marítimo das Bahamas, conforme relatado pela National Geographic.