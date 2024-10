Vazaram as especificações do Intel Core Ultra 9 285: veja como será a próxima geração de CPUs

O Intel Core Ultra 9 285 foi destaque em um recente vazamento no Geekbench, revelando algumas especificações-chave e dando uma ideia do que poderia oferecer em termos de desempenho. Este processador faz parte da nova geração Arrow Lake da Intel, e embora ainda faltem meses para o seu lançamento, já começamos a conhecer detalhes interessantes.

Detalhes Técnicos do Core Ultra 9 285

De acordo com o vazamento, o Core Ultra 9 285 foi testado em uma placa-mãe Asus Prime Z890-P, que utiliza o novo soquete LGA 1851, projetado para os processadores Arrow Lake.

O Core Ultra 9 285 é uma CPU de 24 núcleos e 24 threads, com uma configuração de 8 núcleos de alto desempenho e 16 núcleos de eficiência. Este modelo específico tem um TDP (Potência de Design Térmico) de 65W, o que o diferencia da variante Core Ultra 9 285K, que é desbloqueada e tem um TDP de 125W, tornando-a adequada para overclocking.

O chip possui 36 MB de cache L3 e oferece uma velocidade base de 2.5 GHz, com um aumento máximo de até 5.6 GHz. No teste do Geekbench, a CPU foi combinada com 8 GB de memória DDR5-5600, refletindo a tendência em direção à adoção de RAM DDR5 em sistemas de alto desempenho.

Pontuação do Geekbench 6

O El Core Ultra 9 285 obteve uma pontuação de 3081 no teste de núcleo único do Geekbench 6, um resultado respeitável que mostra o poder dos núcleos de desempenho desta CPU. No entanto, a pontuação multi-core de 14.150 é surpreendentemente baixa, especialmente quando comparada com o Core i9-14900, o modelo carro-chefe atual da Intel, que costuma atingir entre 17.000 e 18.000 pontos no mesmo teste multicore.

Este resultado gerou alguma confusão, pois espera-se que o Core Ultra 9 285 esteja mais próximo em desempenho de sua variante desbloqueada, o 285K. É provável que essa disparidade seja devido ao fato de que o modelo testado não é a versão final ou a alguma outra anomalia nos testes.

Quando chegarão essas novas CPUs?

Apesar dos resultados díspares, o vazamento nos fornece uma visão antecipada do que o Core Ultra 9 285 poderia oferecer quando finalmente for lançado no mercado. Os processadores Arrow Lake da Intel que não são da série K, como o Core Ultra 9 285, não são esperados até o primeiro trimestre de 2025. No entanto, as versões desbloqueadas da série K, lideradas pelo Core Ultra 9 285K, podem chegar antes, provavelmente a partir de outubro de 2024.

Embora os resultados de desempenho vazados do Core Ultra 9 285 ainda não sejam conclusivos, esta CPU promete ser uma opção poderosa dentro da próxima geração de processadores Arrow Lake da Intel. Com melhorias na gestão térmica e um maior número de núcleos eficientes, esta série foi projetada para oferecer um equilíbrio entre desempenho e eficiência energética.