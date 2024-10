NotebookLM: resume os vídeos do Youtube para você, caso não tenha tempo para assisti-los

O YouTube se tornou uma das principais plataformas para acessar conteúdo educacional, mas sempre careceu de ferramentas específicas para ajudar os alunos a preparar notas ou resumos rápidos dos temas abordados nos vídeos. Embora o site ainda não tenha incorporado essas funções, o Google encontrou uma solução com sua ferramenta impulsionada por IA, NotebookLM.

O que é o NotebookLM?

NotebookLM é um assistente de pesquisa e escrita impulsionado por inteligência artificial, desenvolvido pela Google, que permite aos usuários criar notas, guias de estudo, debates com IA e mais, a partir de diferentes fontes de informação. Até agora, esta ferramenta permitia importar conteúdo de arquivos PDF, Google Docs, Slides, sites da web e outros formatos de texto.

Integração com YouTube e Arquivos de Áudio

Recentemente, o Google expandiu as capacidades do NotebookLM para incluir vídeos do YouTube e arquivos de áudio. Isso significa que agora os usuários podem gerar resumos e extrair conceitos-chave de vídeos públicos do YouTube, bem como explorar citações importantes que estão diretamente vinculadas às transcrições do vídeo.

Além disso, a ferramenta possui um player do YouTube incorporado, facilitando a visualização do conteúdo enquanto se fazem anotações ou se realizam debates assistidos por IA.

No que diz respeito aos arquivos de áudio, o NotebookLM pode gerar guias de estudo completas e permitir que os usuários encontrem rapidamente informações específicas dentro da transcrição. Isso é particularmente útil para aqueles que buscam estudar ou aprofundar-se em temas a partir de palestras ou podcasts.

Funcionalidades do NotebookLM

As novas funcionalidades do NotebookLM não apenas permitem fazer anotações e resumos de vídeos, mas também incluem a opção de criar debates impulsionados por IA com base no conteúdo do vídeo. Essas discussões podem ser compartilhadas através de URLs geradas pela ferramenta, facilitando a colaboração entre estudantes ou pesquisadores.

Como usar o NotebookLM com vídeos do YouTube

Para testar essas novas funcionalidades, os usuários podem visitar o site do NotebookLM e adicionar a URL de um vídeo público do YouTube ou um arquivo de áudio ao seu caderno. Uma vez adicionado, a IA do Google irá gerar um resumo do conteúdo, permitir a exploração detalhada e oferecer a possibilidade de criar debates interativos com base no material.

É importante ter em mente que as URLs geradas para compartilhar descrições gerais de áudio não estão disponíveis para os usuários do Google Workspace no momento.

Com a nova integração do YouTube e arquivos de áudio no NotebookLM, o Google está dando um passo importante para tornar a criação de notas e guias de estudo a partir de conteúdo multimídia mais acessível. Isso não só facilita a aprendizagem, mas também transforma o YouTube em uma ferramenta ainda mais poderosa para estudantes e profissionais que buscam aproveitar ao máximo o conteúdo educacional online.