NASA está a 10 dias de lançar a missão que poderá encontrar vida dentro do Sistema Solar até 2030

O trabalho da NASA não para. A agência espacial norte-americana está envolvida em várias frentes de pesquisa, buscando explorar cada detalhe do espaço exterior, do Sistema Solar e das profundezas de nossa galáxia e do Universo. Em 10 dias, será lançada uma missão chamada Europa Clipper, que viaja com o objetivo de encontrar um mundo habitável, do qual poderíamos obter informações em 2030.

A sonda Europa Clipper será lançada na próxima quinta-feira, 10 de outubro, a partir das instalações da NASA, em uma missão liderada pelo Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em inglês).

Ele viajará por pelo menos seis anos até chegar a Europa, lua de Júpiter, que se acredita ter um oceano sob sua crosta de gelo, onde poderiam existir condições favoráveis para o desenvolvimento da vida como a conhecemos.

Robert Pappalardo, cientista do projeto Clipper no JPL, destaca que a missão Europa Clipper não é para buscar vida, mas sim ambientes habitáveis. No entanto, eles não descartam a existência de seres extraterrestres.

Uma viagem complexa

A viagem da sonda para Europa não será fácil. A nave espacial terá que percorrer uma distância de mais de 800 milhões de quilômetros e resistir ao intenso ambiente de radiação de Júpiter. Uma vez em órbita ao redor, o Europa Clipper realizará uma série de sobrevoos próximos à lua em questão, aproximando-se até 25 quilômetros da superfície. Durante esses sobrevoos, os instrumentos da nave espacial coletarão dados sobre a lua gelada que nunca antes foram obtidos.

Os dados coletados pela Europa Clipper serão analisados por cientistas de todo o mundo em busca de pistas sobre a habitabilidade de Europa, e é aqui que reside o ponto crucial de toda a viagem.

Se forem encontradas bioassinaturas, como moléculas orgânicas ou até mesmo organismos simples, seria uma descoberta monumental que mudaria nossa compreensão da vida no universo.

A missão mais cara

“A Clipper é um investimento nada econômico. Apesar de ter sido reduzido de um design que incluía um módulo de aterrissagem, acabou custando 5 bilhões de dólares, sendo a aventura científica planetária mais cara da NASA desde a missão Cassini-Huygens a Saturno no final dos anos 90″, relatou o site Science