Este poderá ser o grande lançamento da Apple para o próximo ano e estaria focado na casa

A Apple está se preparando para sua entrada no mundo das casas inteligentes com o lançamento de uma tela inteligente que, segundo rumores, poderá chegar no próximo ano. Mark Gurman, da Bloomberg, revelou em sua newsletter Power On que este dispositivo funcionará com um novo sistema operacional chamado homeOS, baseado no tvOS da Apple TV, semelhante ao software atualmente usado nos HomePod.

Um novo sistema operacional para a casa inteligente

Segundo Gurman, a nova tela inteligente executará aplicações-chave da Apple como Calendário, Notas e Início, integrando funções essenciais para a gestão doméstica. Além disso, o dispositivo permitirá ser montado na parede através de ímanes, o que indica um design prático e minimalista.

Uma característica destacada será a compatibilidade com Apple Intelligence, algo que os atuais HomePod ainda não oferecem, o que poderia melhorar significativamente as capacidades de assistência inteligente.

Rumores e Especulações

Há algum tempo circulam rumores sobre a chegada de dispositivos semelhantes por parte da Apple, com diferentes formatos que vão desde um HomePod com tela até uma tela acoplada a um braço robótico capaz de seguir o usuário durante videochamadas. No entanto, nos últimos meses, esses rumores parecem estar ganhando mais credibilidade e detalhes concretos.

Recentemente, outro rumor sugeriu a possibilidade de um dispositivo chamado "HomeAccessory", com forma quadrada e controlado por gestos à distância. O 9to5Mac informou sobre este dispositivo no início da semana, mencionando que os usuários poderiam interagir com ele usando gestos de mão, o que sugere uma experiência de controle inovadora e sem contato.

Além disso, o MacRumors detectou referências no código a este misterioso dispositivo e ao sistema homeOS.

Uma Alternativa mais realista

Embora a ideia de uma tela robótica seja intrigante, este novo dispositivo parece ser uma opção mais acessível e prática para a casa inteligente. De fato, poderia oferecer uma experiência mais simples e acessível em comparação com o uso de um iPad como controlador doméstico inteligente, algo que se mostrou não ser ideal, como apontaram vários usuários.

Este produto poderia preencher essa lacuna, fornecendo uma solução otimizada para a gestão da casa conectada.

Quando pode chegar às vendas?

Embora ainda não tenha sido anunciada uma data oficial, o lançamento deste dispositivo parece estar próximo. Com os avanços da Apple em inteligência artificial e sua integração em casas inteligentes, este produto pode ser a próxima grande aposta da empresa para fortalecer seu ecossistema de automação residencial.