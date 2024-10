Com que frequência você deve desligar seu celular? Veja o que os especialistas dizem

Muitas vezes, subestimamos o esforço necessário para manter nossos smartphones em bom estado. Esses pequenos computadores que carregamos no bolso precisam de manutenção regular e atualizações constantes para continuarem funcionando de forma ótima e estarem protegidos contra possíveis ameaças. No entanto, há uma ação muito simples que muitos ignoram: desligar o telefone completamente de vez em quando.

Desligar o celular: uma defesa contra ataques

Surpreendentemente, desligar o telefone é uma forma eficaz de protegê-lo de certos tipos de ataques cibernéticos. De acordo com especialistas em segurança da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), desligar o dispositivo ajuda a bloquear algumas tentativas de hackeamento. Atualmente, os smartphones não só são ameaçados por links maliciosos, mas também por chamados ‘exploits de clique zero’.

Um exploit de clique zero é uma técnica que permite que hackers acessem um dispositivo sem a interação do usuário, como clicar em um link ou abrir um arquivo. Esse tipo de ataque geralmente começa com algo tão simples quanto uma chamada perdida, que desencadeia a instalação gradual de arquivos maliciosos. Com o tempo, esses arquivos conseguem contornar as medidas de segurança do dispositivo e concedem acesso a informações sensíveis.

O preocupante é que na maioria das vezes este processo passa despercebido para o usuário.

Felizmente, existe uma forma simples de evitar esse tipo de ataques: reiniciando o dispositivo por completo. Ao desligar o telefone, qualquer processo malicioso em andamento é interrompido, o que pode evitar que o ataque continue ou que o hacker obtenha acesso ao sistema.

Com que frequência você deve desligar seu celular?

Os especialistas em segurança recomendam desligar o telefone pelo menos uma vez por semana. Esta simples ação não só fornece proteção adicional contra possíveis ataques, mas também beneficia o funcionamento geral do dispositivo. Reinicializações regulares permitem que o sistema operacional do telefone execute suas funções de forma mais suave, eliminando pequenos erros que podem se acumular ao longo do tempo e ajudando a otimizar o desempenho.

Além de melhorar a segurança e o desempenho, desligar o telefone regularmente também prolonga a vida útil do dispositivo, pois alguns componentes internos podem sobrecarregar se o telefone for deixado ligado por longos períodos.

Como saber quanto tempo seu celular está ligado

Se não tem certeza de quanto tempo passou desde a última vez que desligou o seu telefone, pode facilmente consultar essa informação nas configurações do sistema. Em dispositivos Android, essa opção geralmente é encontrada na seção ‘Dispositivo’ ou ‘Estado’, onde é exibido o tempo de funcionamento em horas. Dessa forma, você pode saber se é hora de dar uma pausa ao seu dispositivo.

Desligar o telefone é uma prática simples, mas eficaz, que muitos usuários ignoram. Fazê-lo pelo menos uma vez por semana não só melhora a segurança do dispositivo contra ataques como os exploits de clique zero, mas também otimiza seu desempenho geral. Embora possa parecer um passo insignificante, dar ao seu telefone um descanso pode fazer a diferença em seu funcionamento a longo prazo.

Este conselho não é apenas útil para os mais obcecados com a segurança, mas também para qualquer usuário que queira garantir que seu dispositivo funcione de forma fluida e segura.