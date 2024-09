WhatsApp: o que significa o emoji de estrela cadente e para que costuma ser usado

A maioria das pessoas na Internet normalmente usa emojis como uma ferramenta de comunicação. Por isso, milhões desses símbolos gráficos - de rostos a animais - são enviados diariamente ao redor do mundo nas redes sociais e aplicativos de mensagens como WhatsApp.

ANÚNCIO

A fama desses desenhos, nascidos no Japão nos anos 90, reside no fato de que nos ajudam a expressar de forma mais óbvia, rápida e precisa as emoções e nuances da comunicação cara a cara que tanto se perdem ao redigir uma mensagem escrita para outra pessoa no mundo virtual.

Ao mesmo tempo, os destinatários são mais habilidosos em entender o que se quer dizer. No entanto, enquanto alguns pictogramas são fáceis de entender à primeira vista, outros não são tão óbvios em relação ao que representam. Este é o caso do emoji da estrela cadente no aplicativo da empresa Meta.

Se não conhece o verdadeiro significado nem como é normalmente usado ao conversar com os outros, apenas continue deslizando para descobrir o que este design significa e poder usá-lo adequadamente.

O verdadeiro significado do emoji da estrela cadente no WhatsApp

Além de representar um pequeno meteorito que queima na atmosfera, a estrela dourada de cinco pontas arrastando algumas linhas amarelas para a esquerda com um céu noturno ao fundo é usada para representar estrelas astronômicas e conteúdo relacionado ao espaço, de acordo com a Emojipedia.

A enciclopédia de emojis indica que este pictograma também é frequentemente usado para "dar estilo ou um toque elegante" às mensagens e publicações. Quanto à sua aprovação, "Estrela cadente" - seu nome oficial - foi aceito como parte do Unicode 6.0 em 2010.

No entanto, não foi adicionado ao Emoji 1.0 até cinco anos depois. No WhatsApp, o design em questão foi incluído a pedido em 2017 e basicamente não sofreu modificações desde então.