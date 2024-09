WhatsApp: 5 passos para personalizar os tons de notificação no aplicativo no Android

WhatsApp é uma ferramenta fundamental para nos comunicarmos, mas receber notificações constantes pode ser avassalador, especialmente quando estamos aguardando por uma mensagem específica.

ANÚNCIO

Uma medida para resolver esse problema é personalizar os tons de notificação, uma função dentro do aplicativo que permite definir um som específico para cada contato ou grupo.

Desta forma, cada vez que o escute, saberá quem te escreveu sem ter que verificar o telefone e poderá decidir antecipadamente se interrompe o que está fazendo para ler essa mensagem.

O passo a passo para alterar os sons de notificação no Android

Se tiver um telefone com sistema operacional Android, deve saber que não só pode alterar o som das mensagens, mas também das chamadas no WhatsApp. A seguir, vamos te contar os passos.

Passo 1 : entra no WhatsApp e pressiona o símbolo dos três pontos que aparece no canto superior direito. Irá abrir um menu onde deves tocar em Configurações.

: entra no WhatsApp e pressiona o símbolo dos três pontos que aparece no canto superior direito. Irá abrir um menu onde deves tocar em Configurações. Passo 2 : uma vez em Configurações, clique em Notificações para alterar os tons de alerta no app .

: uma vez em Configurações, clique em Notificações para alterar os tons de alerta no . Passo 3 : dentro de Notificações, você deve selecionar Mensagens e depois Tom de notificação.

: dentro de Notificações, você deve selecionar Mensagens e depois Tom de notificação. Passo 4 : imediatamente, uma lista com todos os sons disponíveis aparecerá. Você pode escolher um som padrão ou atribuir uma música que você tenha salva no seu telefone.

: imediatamente, uma lista com todos os sons disponíveis aparecerá. Você pode escolher um som padrão ou atribuir uma música que você tenha salva no seu telefone. Passo 5: também em Notificações, você verá a opção para modificar o tom das chamadas. Assim como a possibilidade de personalizar a cor da luz de notificação em dispositivos que possuem LED.

Como personalizar o tom de notificação de um contato ou grupo específico?

Se não estiver interessado em alterar o tom geral das notificações no WhatsApp, mas apenas de um contato ou grupo em particular para diferenciá-lo do restante, os passos a seguir no Android são os seguintes: