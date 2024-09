O Gmail implementará uma nova função para evitar golpes em dispositivos móveis

Desde o surgimento do e-mail, os usuários têm sido alvo de armadilhas e fraudes na caixa de entrada. Com o objetivo de proteger os usuários, o Google introduziu uma nova medida de segurança em seu serviço Gmail: uma marca de verificação para identificar remetentes verificados. Esta função, que já está disponível na versão web do Gmail, em breve chegará aos aplicativos móveis em dispositivos iOS e Android.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Marcas de verificação para remetentes verificados

O Google anunciou que os aplicativos do Gmail para Android e iOS começarão a exibir marcas de verificação ao lado dos remetentes verificados. Isso será possível graças à adoção dos Indicadores de Marca para Identificação de Mensagens (BIMI) e Certificados de Marca Verificada (VMC). Para obter essa verificação, as empresas devem registrar sua marca e associá-la ao seu domínio, garantindo que os emails provenham de fontes autênticas.

Este sistema dificulta que os fraudadores se façam passar por marcas conhecidas, já que o selo de verificação será visível apenas se o remetente tiver cumprido os requisitos de verificação do Google. Desta forma, os utilizadores poderão identificar facilmente os remetentes legítimos e reduzir o risco de cair em esquemas de phishing ou de falsificação de identidade.

Compatibilidade com Certificados de Marca Comum

Além do VMC, o Gmail agora é compatível com o Certificado de Marca Comum (CMC) do BIMI. Embora os remetentes que possuem apenas um CMC não exibirão um selo de verificação, seus avatares serão visíveis nos e-mails, o que também oferece alguma garantia de autenticidade, embora em menor grau do que com o VMC.

Isso reforça a segurança, oferecendo outra camada de proteção para os usuários que desejam identificar rapidamente remetentes confiáveis.

Limitações da Função

É importante destacar que as marcas de verificação verificadas só estarão disponíveis no aplicativo oficial do Gmail para iOS e Android. Os usuários que utilizam clientes de e-mail de terceiros em seus dispositivos móveis não verão o símbolo de verificação, o que significa que a função é exclusiva do ecossistema de aplicativos do Google.

ANÚNCIO

Isso pode levar alguns usuários a migrar para o cliente oficial do Gmail para obter uma experiência de e-mail mais segura e confiável.

Como é comum com novas funcionalidades do Google, as marcas de verificação para remetentes verificados serão implementadas gradualmente para os usuários de Android e iOS nas próximas semanas. Se você ainda não viu a mudança em seu aplicativo, certifique-se de ter a versão mais recente instalada e seja paciente: a atualização chegará em breve à sua conta.