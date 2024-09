Eclipse ‘Anel de Fogo’: o que é e quando será o espetáculo cósmico que fará outubro vibrar

Na próxima quarta-feira, 2 de outubro, o mundo testemunhará um fenômeno espetacular nos céus, trata-se do eclipse solar lunar, que produz o que chamam de ‘Anel de fogo’.

Os astrônomos usam este termo para se referir à posição da Lua o mais distante possível da Terra, de modo que não possa cobrir completamente o Sol ao passar na frente dele, deixando visível um anel de luz amarela para os habitantes do terceiro planeta do sistema solar.

De acordo com o portal National Geographic, a sua duração é bastante longa em comparação com outros tipos de eclipses, especialmente com o Eclipse Solar Total, que dura apenas alguns minutos. Por outro lado, o que veremos em breve será visível por no mínimo 10 minutos.

De diferentes pontos da América do Sul, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Antártida, milhares terão a oportunidade de testemunhar o eclipse solar anular, embora a maior parte deste espetáculo será visível sobre águas oceânicas.

Do Hawaii até a Argentina

A trajetória do eclipse solar lunar irá começar a sudoeste das ilhas havaianas e terminará ao norte das Ilhas Malvinas. Em seu caminho, o sul do Chile e da Argentina terá uma visão privilegiada do "anel de fogo" quando atingir seu ponto máximo.

Os países que estão fora do caminho da sombra experimentarão um eclipse parcial, como é o caso da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Brasil e México..

Recomendações para desfrutar com segurança

Para desfrutar deste evento astronômico de forma segura, é essencial usar óculos especiais de eclipse que protejam seus olhos da radiação solar, pois olhar diretamente para o Sol pode danificar a visão.

Siga estas recomendações e prepare-se para este fenômeno carregado de energia: