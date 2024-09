Xbox: Microsoft apresenta a Cipher Series, um novo design para seus controles

O que está acontecendo hoje é viajar para o passado e, como se não bastasse com evidências como o vintage ou reviver clássicos da televisão, a nostalgia dos anos 90 retorna mais uma vez graças à Microsoft. A empresa surpreendeu os gamers ao apresentar a nova linha Cipher Series para seu controle Xbox Elite Wireless Controller Series 2, caracterizada por suas capas transparentes chamativas que permitem vislumbrar a engenharia interna do dispositivo.

ANÚNCIO

Uma lembrança dos anos 90

Inspirada na moda dos objetos translúcidos dos anos 90, a Microsoft projetou seis variantes de cores para essas capas: Ghost Cipher (branco), Velocity Cipher (verde), Astral Cipher (violeta), Surf Cipher (azul), Candy Cipher (rosa) e Pulse Cipher (vermelho). Vale ressaltar que foi lançada uma edição especial do Xbox Wireless Controller com um design Ghost Cipher que combina tons de branco e bronze, seguindo o sucesso da versão anterior, Sky Cipher.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

“Estas capas vibrantes e coloridas de doces encapsulam a estrutura metálica do controle, mostrando tanto sua beleza externa quanto a engenharia avançada do controle Elite Series 2″, mencionado no Xbox Wire. E para completar a personalização, a Microsoft também adicionou dois novos designs cromáticos para o direcional e as paletas, os Energy Chroma e Sunset Chroma.

A edição Cipher Series estará disponível através do Xbox Design Lab, a plataforma de personalização da Microsoft que permite aos usuários criar controles únicos combinando diferentes cores, texturas e acabamentos. Desta forma, os jogadores poderão projetar um controle que reflita seu estilo pessoal e se adapte às suas preferências.