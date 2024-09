Surpresas na Nintendo: a empresa pode estar trabalhando na criação de outro hardware

Os fãs da Nintendo estão vivendo um dos seus melhores momentos dos últimos anos, após o anúncio do Switch 2, a empresa voltou a chamar a atenção, agora apresentando um pedido à Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos que aponta para o que poderia ser um dispositivo complementar, ou talvez algo totalmente diferente.

Sobre o que poderia ser esta permisão?

De acordo com o arquivo, sabe-se que o pedido foi feito em 20 de setembro passado, detalhando um dispositivo sem fio com um sensor mmWave de 24 GHz. Essa tecnologia é comum em radares e permite detectar objetos em movimento ou estáticos dentro de uma área específica. No caso da Nintendo, poderia ser usada para ativar o console ao detectar a proximidade do usuário ou até mesmo reconhecer gestos.

No entanto, a falta de compatibilidade com Bluetooth e a frequência limitada de WiFi de 2,4 GHz sugerem que não se trata de um controle sem fio ou de uma console com capacidades WiFi de última geração. De acordo com a descrição, pode ser mais um tipo de periférico que poderia complementar o recém-apresentado Switch 2, como uma base de carregamento com funções adicionais ou um dispositivo para transmitir o sinal do console para uma televisão de forma sem fio.

Depois desses dados, é inevitável fazer comparações com produtos que já estão no mercado, como o PlayStation Portal ou o Steam Deck. Assim como esses dispositivos, o novo periférico da Nintendo poderia permitir que os jogos do Switch 2 sejam jogados em uma TV sem a necessidade de uma base de acoplamento tradicional. No entanto, o alcance limitado de sua conexão Wi-Fi indica que ele dependeria do console para uma conexão mais estável.

A escassa informação disponível até agora desencadeou uma infinidade de teorias entre os fãs da Nintendo. Embora alguns especulem que poderia ser um dispositivo para interagir com os Amiibo, a tecnologia NFC dessas figuras descarta essa possibilidade. A falta de detalhes oficiais gerou grande expectativa em torno do Switch 2, cujo lançamento é esperado para abril de 2025.

A Nintendo tem demonstrado várias vezes sua habilidade em manter em segredo seus projetos até praticamente o momento do lançamento. A apresentação desta solicitação à FCC é apenas mais um exemplo dessa estratégia, gerando um grande interesse e contribuindo para aumentar as vendas do Switch atual.