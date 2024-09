Elon Musk mudou a opção de bloquear contas no X: agora, ainda poderão ver suas postagens

Os tempos em que bloquear alguém em X (anteriormente Twitter) os impedia de ver suas postagens parecem ter chegado ao fim. Elon Musk, proprietário da plataforma, anunciou uma modificação significativa na função de bloqueio, permitindo que as contas bloqueadas continuem vendo as postagens das pessoas que os bloquearam.

O que muda na função de bloqueio?

Embora as contas bloqueadas ainda não consigam interagir diretamente com as publicações de quem as bloqueou, agora poderão visualizar seus tweets sem problemas. De acordo com uma fonte de X para o The Verge, a justificativa para essa mudança é que os usuários bloqueados já podiam ver as publicações ao acessar uma conta diferente que não estivesse bloqueada. Portanto, a plataforma decidiu formalizar essa possibilidade.

Esta mudança marca uma virada na forma como a rede social gerencia os bloqueios, aproximando-se mais de uma experiência em que bloquear alguém não impede completamente o acesso aos conteúdos publicados.

O desdém de Musk pela função de bloqueio

Este não é o primeiro indício de que Elon Musk tem uma opinião crítica sobre a função de bloqueio. Desde que adquiriu a plataforma, manifestou o desejo de eliminar a função de bloqueio em quase todas as circunstâncias, exceto para mensagens diretas. Há mais de um ano, Musk comentou que o bloqueio no X "não faz sentido" e sugeriu que poderia ser removido como uma função padrão da plataforma.

A mudança atual pode ser um passo em direção à realização desse conceito, pois embora as interações continuem sendo restritas, a capacidade de visualizar o conteúdo permanece intacta.

E então?

Uma das razões que X deu para essa mudança é que permitirá que os usuários bloqueados "identifiquem e denunciem conteúdo potencialmente prejudicial" que antes não podiam ver. Em maio passado, a conta oficial de engenharia da X já havia anunciado que essa mudança seria implementada, embora sem detalhes específicos sobre quando ocorreria ou como seria feita.

O argumento principal por trás dessa decisão é que os usuários que foram bloqueados podem estar perdendo a oportunidade de relatar conteúdo inadequado ou perigoso simplesmente porque não podem vê-lo. Ao permitir que contas bloqueadas acessem esse conteúdo, X estaria fortalecendo seu sistema de denúncia de abusos.

Este movimento pode ser o prelúdio de mais mudanças na forma como X gerencia as interações entre os usuários. Embora o bloqueio ainda tenha uma função limitada (impedir interações diretas), Musk insinuou que a plataforma poderia continuar ajustando ou eliminando completamente essa opção no futuro.

Para os usuários, isto significa uma mudança importante na privacidade e no controle sobre quem pode ou não acessar suas publicações. Anteriormente, bloquear alguém era uma forma de cortar qualquer possibilidade de contato ou visualização de conteúdo, mas agora essa barreira foi significativamente reduzida.

Implicações para os Usuários

A capacidade de ver publicações sem interagir com elas oferece vantagens para aqueles que desejam monitorar alguém sem que esta pessoa saiba, mas também levanta questões sobre a segurança e privacidade dos usuários. Alguns podem se sentir desconfortáveis com a ideia de que uma pessoa bloqueada ainda possa acessar suas publicações, o que antes não era possível sem recorrer a truques como mudar de conta.

É provável que esta atualização gere diversas reações entre os usuários, especialmente entre aqueles que utilizam a função de bloqueio como uma ferramenta de proteção online. Conforme X continue implementando essas mudanças, será interessante observar como a comunidade responde e se este é apenas o primeiro passo para uma reforma maior nas funções de privacidade e controle da plataforma.

Por agora, os dias em que um bloqueio no X significava invisibilidade total parecem ter ficado para trás.