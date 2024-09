Bill Gates revela as 3 perguntas-chave que sempre se faz antes de começar um projeto

Se há alguém que sabe como escolher bem em quais projetos se envolver, é Bill Gates. O cofundador da Microsoft e um dos filantropos mais influentes do mundo recentemente compartilhou em seu blog pessoal, Gates Notes, quais são as três perguntas essenciais que ele se faz antes de se envolver em qualquer iniciativa.

Estas perguntas, segundo ele, são a chave por trás de seu sucesso contínuo, tanto no campo empresarial quanto no filantrópico.

O que está por trás das decisões de Bill Gates?

Ao longo de sua vida, Gates tem sido um apaixonado pelo conhecimento e pela aprendizagem contínua. Desde seus dias liderando a Microsoft até sua dedicação atual à Fundação Bill e Melinda Gates, ele manteve um foco claro sobre como e por que embarcar em certos projetos. Em sua publicação mais recente intitulada ‘Behind the scenes of my new Netflix series’, Gates revela que seu sucesso não é fruto do acaso, mas de uma estratégia bem definida baseada em perguntas simples, porém poderosas.

Com uma agenda sempre ocupada e uma quantidade quase infinita de oportunidades à sua disposição, Gates reconhece que deve ser muito seletivo com os projetos em que se envolve. De fato, ele compartilhou que, ao enfrentar uma nova iniciativa, faz três perguntas fundamentais para decidir se deve ou não se envolver.

As três perguntas que Bill Gates faz antes de aceitar um projeto

Vou me divertir? Embora pareça simples, a diversão e o prazer são fundamentais para Bill Gates. Para ele, um projeto que não seja interessante ou estimulante está fadado ao fracasso. Não se trata apenas de ser produtivo ou gerar impacto, mas sim de aproveitar o processo. Gates acredita que, se você se diverte com o que faz, será mais criativo, persistente e eficaz. “Um bom dia para mim é aquele em que vou dormir sabendo um pouco mais do que quando acordei de manhã”, comentou em mais de uma ocasião.

A segunda pergunta que Gates se faz está relacionada com a sua visão de contribuir para o bem comum. Ao longo da sua carreira, tem procurado formas de mudar o mundo para melhor, seja através da tecnologia ou das suas iniciativas filantrópicas. Se um projeto não tem o potencial de fazer uma diferença real na vida das pessoas ou no mundo, é provável que o descarte. "Não se trata apenas de ser um mero espectador, é preciso envolver-se ativamente para gerar a mudança", afirma.

A terceira pergunta reflete a constante curiosidade de Gates. Mesmo após décadas de sucesso, ele continua sendo um estudante eterno, sempre em busca de novos conhecimentos e habilidades. Para ele, a vida é sobre aprender, crescer e melhorar, e os projetos em que se envolve devem oferecer essa oportunidade. "Cada dia é uma oportunidade para aprender algo novo", comenta o magnata, demonstrando que seu foco na aprendizagem é uma das chaves de sua longevidade profissional.

Bill Gates na Netflix: um exemplo prático dessas três perguntas

Um claro exemplo de como essas três perguntas guiam as decisões de Gates é o seu projeto recente com a Netflix: a série documental "What’s Next? O Futuro com Bill Gates". Este projeto, que foi lançado na popular plataforma de streaming, atende a todos os critérios que ele mesmo estabeleceu.

Nesta série, dirigida pelo cineasta Morgan Neville, Gates aborda alguns dos desafios mais importantes enfrentados pela humanidade, desde a mudança climática até a saúde global e a educação. Ao longo dos episódios, Gates explora soluções inovadoras ao lado de grandes pensadores e inovadores, incluindo figuras renomadas como Bono, Mark Cuban, Lady Gaga, Bernie Sanders e até mesmo sua própria filha, Phoebe Gates.

Este projeto responde claramente às três perguntas de Gates. Primeiro, é evidente que ele se divertiu trabalhando na série.

"Adorei sentar para conversar com pessoas brilhantes que têm ideias diferentes das minhas. Foi uma experiência reveladora", comentou sobre o processo de criação da série.

Em segundo lugar, a série aborda temas de vital importância para o futuro do planeta, marcando claramente uma diferença no debate público sobre problemas críticos. Por último, Gates afirmou que o processo de produção permitiu-lhe aprender muito sobre temas em que já era especialista, mas a partir de novas perspectivas.

A importância de se envolver em problemas globais

Em cada episódio de sua série, Gates destaca a importância de não se tornar pessimista diante dos enormes desafios que a humanidade enfrenta.

"A chave é se envolver nos problemas. Eles são simplesmente muito importantes para se tornar pessimista ou esconder a cabeça na areia", refletiu Gates.

Esta abordagem positiva e proativa é uma das características que define a sua carreira. Para ele, a colaboração global e a conversa aberta sobre os problemas que nos afetam são o primeiro passo para o progresso.

Gates também destacou que, embora nem sempre concordemos sobre como resolver certos problemas, é vital que continuemos discutindo sobre eles.

"É um momento crítico, mas se nos comprometermos, há um caminho para o progresso", concluiu.

Esta mensagem ressoa com a sua filosofia de vida: manter sempre a esperança e a ação, mesmo diante dos desafios mais difíceis.

Segundo Gates, estas três perguntas-chave não apenas guiaram seu sucesso, mas também podem ser aplicadas por qualquer pessoa que busque tomar decisões mais alinhadas com suas paixões, metas e desejo de fazer um impacto positivo no mundo. No final, trata-se de aproveitar o tempo da melhor maneira possível e garantir que cada esforço conte, tanto para si mesmo quanto para o bem comum.