Adeus Fitbit: depois de ser comprado pela Google em 2019, era algo que já se esperava

Após sua aquisição pelo Google em 2019, tudo indica uma mudança de rumo na Fitbit; no entanto, inicialmente as coisas eram muito diferentes: em seus primórdios, a Fitbit lançou no mercado um simples podômetro que não apenas contava os passos, mas também fornecia dados sobre calorias queimadas e distância percorrida. A possibilidade de sincronizar essas informações com uma plataforma online rapidamente chamou a atenção de usuários preocupados com sua saúde, e assim começou o boom dos wearables.

Ao longo dos anos, a Fitbit foi adicionando novas funções aos seus dispositivos: monitoramento da frequência cardíaca, rastreamento do sono, GPS para rastrear rotas e, mais tarde, a capacidade de receber notificações dos nossos smartphones.

Em 2014, com o lançamento do Fitbit Surge, a empresa deu o salto para o mundo dos smartwatches, entrando em um terreno onde concorrentes como Apple e Samsung já estavam consolidados.

A compra do Google: uma tábua de salvação ou o começo do fim?

Em 2019, a situação da Fitbit não era a mais favorável. A concorrência feroz de grandes marcas havia impactado suas vendas e a empresa já não dominava o mercado como antes. Foi então que o Google anunciou a compra da Fitbit por US$ 2,1 bilhões. Esse movimento estratégico por parte do gigante tecnológico buscava reforçar sua presença no mercado de wearables e, ao mesmo tempo, melhorar sua capacidade de oferecer soluções de saúde integradas.

E é que embora muitos vissem a compra como um possível renascimento para a Fitbit, o panorama que tem sido revelado com o tempo indica o contrário. À medida que a Google tem concentrado seus esforços no desenvolvimento do Pixel Watch, a marca Fitbit tem ficado em segundo plano.

De acordo com a própria empresa, não veremos mais novos smartwatches sob a marca Fitbit. Em vez disso, a marca se concentrará em dispositivos mais simples, destinados exclusivamente à monitorização da saúde.

O futuro da Fitbit

Embora ainda possamos encontrar no mercado modelos como o Fitbit Sense 2 e o Versa 4, é provável que esses produtos sejam descontinuados a médio prazo. O que está claro é que o futuro da Fitbit estará voltado para dispositivos mais minimalistas e focados na saúde, como a linha Inspire, que, de acordo com o diretor sênior de gerenciamento de produtos da Pixel Wearables, Sandeep Waraich, é o que os usuários procuram: "algo discreto, com maior duração de bateria e uma experiência simples".

Assim, enquanto o Google continua avançando com sua linha de Pixel Watch, parece que o legado da Fitbit como criadora de smartwatches chegou ao fim. Os rastreadores de saúde continuarão fazendo parte do ecossistema do Google, mas os dias dos smartwatches da marca Fitbit parecem contados.

Uma triste despedida

A despedida dos smartwatches Fitbit marca o fim de uma era no mundo dos wearables. O que começou como uma revolução na forma como gerenciamos nossa saúde foi absorvido por uma estratégia mais ampla do Google.

E embora a Fitbit continue presente em nossos treinos e rotinas diárias, ela o fará com um foco mais discreto, deixando o destaque no campo dos smartwatches para outras marcas.