A Terra terá duas ‘luas’ por dois meses e poderá ser vista com telescópios especiais

Por um breve período de dois meses, a Terra contará com duas luas

A Terra terá uma pequena Lua visitante. Um asteroide, batizado como 2024 PT5, estará em órbita da Terra e parecerá uma espécie de Lua pequenina. Com seus 10 metros de comprimento, a minilua estará ao redor de dois meses e ficará temporariamente presa na gravidade da Terra, de acordo com dois astrônomos na Espanha que relataram a descoberta.

Duas luas poderão ser vistas na Terra

O asteroide tem aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar padrão e não representará nenhuma ameaça para a Terra, ficando apenas algumas semanas antes de retornar ao espaço.

“Não completará uma órbita ao redor da Terra, apenas parte dela”, disse Carlos de la Fuente Marcos, coautor de um estudo sobre o asteroide publicado este mês na revista Research Notes of the American Astronomical Society.

Cinquenta e seis dias com duas luas

Desde este domingo até o próximo dia 25 de novembro, a Terra terá duas luas: As miniluas costumam ter dois ‘tamanhos’, disse Marcos: curtas ou longas.

"Um breve episódio de minilua pode durar horas, dias, semanas ou alguns meses, e o objeto afetado não completa nem uma revolução ao redor da Terra", acrescentou o especialista. "Por outro lado, os episódios de minilua longos duram pelo menos um ano e provavelmente mais, e o objeto em questão completa uma ou mais revoluções ao redor da Terra".

Como ver as duas luas da Terra?

O NBC News relata que “a rocha espacial será muito pequena e fraca para ser vista com telescópios e binóculos comuns. Marcos disse que seus colegas planejam estudá-la com o Grande Telescópio das Canárias, um observatório terrestre nas Ilhas Canárias”.

Diante do evento, os cientistas aproveitarão a oportunidade para estudar a composição da superfície do asteroide e a velocidade com que ele gira.