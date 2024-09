A Samsung já está aceitando pedidos antecipados de um telefone que ainda não foi lançado

As filtragens de hardware estão se tornando cada vez mais comuns, mas o que aconteceu com o Samsung Galaxy S24 FE é particularmente incomum. Embora o telefone ainda não tenha sido oficialmente anunciado, a página de pré-encomenda já está ativa no site da Samsung. Este erro, visto pelo editor do WinFuture, Roland Quandt, parece ter revelado várias especificações-chave do dispositivo, bem como sua data de lançamento.

Um preço competitivo para a edição do fã

De acordo com a página de reserva, o Galaxy S24 FE terá um preço inicial de US$ 649,99 para a versão de 128 GB de armazenamento, enquanto a opção de 256 GB custará US$ 709,99. Isso representa um leve aumento em comparação com o seu antecessor, o Galaxy S23 FE, cujo preço inicial era de US$ 599.

Apesar desse aumento de preço, continua sendo uma opção competitiva para os usuários que buscam recursos avançados sem chegar aos custos dos modelos premium da Samsung.

Especificações da câmera confirmadas

Além do preço, a página de reserva também revela algumas das especificações do Galaxy S24 FE. As câmeras parecem ser semelhantes às do modelo do ano passado, com uma câmera principal de 50 megapixels, uma grande angular de 12 megapixels e um telefoto de 8 megapixels com zoom óptico de 3x.

Estas especificações prometem oferecer uma experiência fotográfica versátil e de alta qualidade, o que tem sido uma das características destacadas da série Fan Edition.

Cores mais sóbrias para o S24 FE

Quanto às opções de cor, o Galaxy S24 FE se afasta dos tons vibrantes de seu antecessor. Desta vez, as cores disponíveis parecem ser mais sóbrias, com opções como azul pastel, menta, grafite e cinza. Esses tons são muito mais discretos em comparação com o vívido tangerina e violeta do Galaxy S23 FE, o que pode atrair um público que prefira um design mais elegante e menos chamativo.

Galaxy AI: Inteligência Artificial de Ponta

Outro detalhe que se destaca na página de reserva é a menção do Galaxy AI, o que sugere que a inteligência artificial será uma das principais características do Galaxy S24 FE.

Embora não tenham sido revelados detalhes específicos sobre as funções desta IA, é provável que desempenhe um papel importante no desempenho do telefone, na otimização da câmera e na experiência do usuário em geral. Parece que a Samsung está apostando forte na inteligência artificial, o que poderia colocá-la em competição direta com as novidades da Apple nesse campo.

Data de lançamento

De acordo com a página vazada, o Samsung Galaxy S24 FE estará disponível a partir de 3 de outubro, o que confirma que seu lançamento está iminente. Com essa data tão próxima, é provável que a Samsung faça o anúncio oficial do dispositivo nos próximos dias. A questão agora é se esse lançamento ocorrerá antes que a Apple faça seus próprios movimentos na área da inteligência artificial com seus próximos dispositivos e atualizações.

Com o vazamento do Galaxy S24 FE e a próxima chegada das novas funcionalidades de inteligência artificial da Apple, parece que a competição entre os gigantes tecnológicos está mais acirrada do que nunca. Enquanto isso, os usuários que procuram um novo telefone com recursos avançados e um preço mais acessível podem encontrar no S24 FE uma excelente opção.