Uma semana após o lançamento, usuários do iPhone 16 Pro reclamam de problemas com a tela sensível ao toque

Uma semana após o seu lançamento, os usuários do iPhone 16 Pro estão se queixando de problemas com a tela sensível ao toque

Apple lançou na semana passada seus modelos iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, dois dispositivos que chegaram com melhorias significativas na câmera, um poderoso chip A18 Pro e bordas de tela muito mais finas. E, embora a empresa pareça ter resolvido o problema de superaquecimento que afetou a geração anterior através de um redesenho interno, um novo problema surgiu que está afetando alguns usuários.

ANÚNCIO

Um problema de software?

De acordo com vários relatórios online, vários usuários do iPhone 16 Pro têm experimentado problemas com a tela sensível ao toque, que às vezes não registra as entradas adequadamente. Embora inicialmente esse tipo de problema possa gerar preocupações sobre possíveis falhas de hardware, tudo indica que se trata de um problema de software, o que significa que uma atualização futura poderia resolvê-lo.

De acordo com um relatório do 9to5Mac, o problema pode estar relacionado com o design mais estilizado do iPhone 16 Pro. As bordas finas fazem com que alguns usuários inadvertidamente apoiem a palma da mão na borda da tela, o que ativa o algoritmo de rejeição da palma e bloqueia a entrada tátil.

Ou seja, a tecnologia projetada para evitar toques acidentais pode estar sendo muito sensível.

Mas tem solução?

O positivo é que, sendo um problema relacionado ao software, a Apple poderia otimizar o algoritmo de rejeição da palma da mão em uma próxima atualização do iOS 18. Isso permitiria que o sistema fosse menos sensível a toques acidentais sem comprometer a funcionalidade da tela sensível ao toque. A empresa já demonstrou no passado sua capacidade de lidar com esse tipo de inconveniente com atualizações rápidas e eficazes.

Entretanto, a empresa não emitiu nenhum comunicado oficial sobre o problema, mas é provável que estejam trabalhando em uma solução. Os usuários que estiverem enfrentando dificuldades com a tela sensível ao toque devem ter paciência até que uma atualização seja lançada para corrigir o algoritmo.

O que se pode fazer enquanto isso?

Enquanto aguardam a atualização de software, existem algumas soluções temporárias que os usuários podem tentar para mitigar o problema. Uma opção é ajustar a maneira como seguram seus iPhones, garantindo que evitem que as palmas das mãos toquem as bordas da tela. Embora possa ser um pouco desconfortável, essa mudança na postura poderia reduzir a ativação involuntária do algoritmo de rejeição da palma.

ANÚNCIO

Outra opção é usar uma capa protetora para o iPhone. As capas tendem a adicionar uma leve camada de material entre a tela e a mão do usuário, o que pode ajudar a minimizar toques acidentais. Além disso, uma capa também oferece proteção adicional para o dispositivo, o que sempre é uma vantagem.

Agora, além disso, o iPhone 16 Pro e 16 Pro Max foram recebidos com elogios por seus avanços tecnológicos, e a Apple demonstrou seu compromisso no passado ao corrigir rapidamente os problemas que surgem com seus produtos. Portanto, os usuários podem ficar tranquilos sabendo que, neste caso, não se trata de uma falha de hardware, mas sim de uma otimização pendente no sistema operacional.