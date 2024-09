Mais uma vez, uma extensão do Chrome está causando sérios problemas ao navegar na web

Extensão do Chrome

Um estudo recente realizado por Wladimir Palant, criador do Adblock Plus, detalhou uma alarmante rede de vírus ocultos em mais de 30 extensões do Google Chrome.

Especificamente, essas aplicações, que simulam ser ferramentas úteis como bloqueadores de anúncios e tradutores, na realidade contêm código malicioso que coloca em risco a segurança dos dados pessoais dos usuários.

As extensões em questão, algumas das quais incluem Autoskip para YouTube, Crystal Ad Block e PDF Toolbox, acumularam milhões de downloads, representando um sério risco para aqueles que as instalaram. Agora, graças à investigação, foi determinado que essas aplicações foram projetadas para manipular resultados de pesquisa, exibir publicidade enganosa e coletar informações sem o conhecimento dos usuários.

Problemas com as extensões

Palant destacou que as extensões conseguiram passar pelos controles de segurança da loja oficial do Chrome devido à sua aparência inofensiva. “Elas se disfarçam de ferramentas úteis, mas são projetadas para se infiltrar e coletar dados de forma furtiva”, declarou em seu blog.

Após a revelação, o Google procedeu à remoção das extensões comprometidas de sua loja. No entanto, o dano já estava feito, uma vez que muitas delas estavam disponíveis por um tempo considerável, potencialmente afetando um grande número de usuários.

Além disso, o renomado especialista em cibersegurança aconselhou aqueles que instalaram alguma dessas extensões a removê-las imediatamente e realizar uma análise minuciosa de seus sistemas em busca de possíveis ameaças. “É fundamental que os usuários sejam cautelosos ao instalar qualquer tipo de extensão, mesmo que provenha de fontes aparentemente confiáveis”, alertou.