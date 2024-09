Apple Intelligence no iOS 18.1: as cinco melhores funções que você já pode experimentar hoje

Apple Intelligence no iOS 18.1: as cinco melhores funcionalidades que você já pode experimentar hoje

Com o recente lançamento da versão beta pública do iOS 18.1, a Apple deu acesso aos usuários do iPhone 16, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max à sua aguardada ferramenta de inteligência artificial, conhecida como Apple Intelligence. Embora não se esperasse que essas funções estivessem disponíveis tão cedo, a empresa surpreendeu seus clientes ao incluir na versão beta algumas ferramentas impressionantes, como correção de textos, resumos automáticos e a possibilidade de remover objetos de fotos.

No Techradar, eles testaram essas novidades e selecionaram as cinco melhores funções do Apple Intelligence que você pode começar a explorar hoje mesmo. Então, pegue seu iPhone, prepare um café e vamos ver os destaques desta nova era de inteligência artificial na Apple.

1. Ferramentas de escrita: Um salva-vidas para a produtividade

Uma das funcionalidades mais destacadas da Apple Intelligence é o conjunto de ferramentas de escrita impulsionadas pela IA. Esta funcionalidade, disponível em toda a versão beta pública do iOS 18.1, inclui a capacidade de corrigir textos, reescrever frases, criar resumos e até mesmo formatar tabelas. É especialmente útil para tarefas rápidas e está perfeitamente integrada em aplicativos como Notas.

Por exemplo, se você precisa converter um texto longo numa lista de pontos chave ou formatar uma tabela para organizar informações, estas ferramentas fazem-no em segundos. Pessoalmente, a capacidade de resumir texto é uma grande adição ao fluxo de trabalho diário, permitindo transformar conteúdo de forma eficiente.

2. Limpar: Remova objetos indesejados das suas fotos

A função Clean Up é a versão da Apple do famoso Borrador Mágico do Google. Embora essa ferramenta já estivesse disponível para iPhones através do Google Fotos, a Apple integrou sua própria versão diretamente no aplicativo Fotos, e é extremamente fácil de usar.

Com o Clean Up, você pode remover qualquer objeto indesejado de suas imagens, e o Apple Intelligence preenche automaticamente o fundo. Funciona tão bem que nem parece uma versão beta.

3. Filmes de Memória: Reviva suas lembranças em forma de filmes

Outra função impulsionada pela Apple Intelligence é Memory Movies, que transforma suas fotos em apresentações de slides cheias de emoção. A ferramenta seleciona imagens relacionadas e as une em um vídeo musical, ideal para reunir lembranças de férias, eventos especiais ou qualquer ocasião importante. Em questão de segundos, a Apple Intelligence cria um filme memorável com música correspondente, capturando perfeitamente esses momentos.

4. Escreva para a Siri: Escolha entre texto ou voz

Embora a função de escrever para a Siri já existisse como uma opção de acessibilidade no iOS, agora você pode alternar facilmente entre falar e escrever a qualquer momento. Isso torna a interação com a Siri muito mais flexível e rápida.

Embora o redesenho completo da Siri ainda esteja em desenvolvimento, esta atualização é um passo importante. A capacidade de interagir com a Siri por texto é útil em situações em que não se pode falar e permite continuar conversas com mais contexto do que antes.

5. Resumos de artigos: Economize tempo no Safari

A última função destacada é o resumo de artigos no Safari. Agora, com apenas um clique, você pode obter um resumo rápido de qualquer artigo que estiver lendo ao ativar o modo leitor. Embora não seja tão profundo quanto outras IA como o ChatGPT, esta ferramenta é extremamente rápida e prática. É possível obter uma visão geral do artigo rapidamente e decidir se vale a pena lê-lo na íntegra.

Estas cinco funções da Apple Intelligence já disponíveis na versão beta pública do iOS 18.1 são apenas o começo. Espera-se que a versão final do iOS 18.1, que será lançada em outubro, traga ainda mais ferramentas de inteligência artificial, como uma Siri mais avançada, Genmoji e Image Playground.

Se não puder esperar até lá, o beta público do iOS 18.1 já está disponível e oferece uma excelente oportunidade para experimentar algumas das melhores funcionalidades da Apple Intelligence antes do seu lançamento oficial.